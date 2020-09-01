مختار نوح: "الإخوان" يعيشون في يأس بعد القبض على محمود عزت

قال المفكر مختار نوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إن جماعة الإخوان تعيش حالة من الرهبة والتخبط واليأس بعد القبض على القيادي الإرهابي محمود عزت.



وأضاف "نوح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، اليوم الاثنين، أن الجماعة انقسمت إلى عدة جماعات وتيارات حاليا بالإضافة إلى وجود اتهامات بينهم عن المتسبب في الإرشاد عن محمود عزت.



وتابع: "القبض على الإرهابي أمر طبيعي ولكن الأثر على الجماعة غير طبيعي"، متابعا: "لا يوجد أي طرف يريد تبنى مبادرة الصلح مع جماعة الإخوان الإرهابية بما فيها تركيا، والشعب المصري لفظ الجماعة الإرهابية ويرفض وجودهم مرة أخرى في الشارع".





