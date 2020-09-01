فيروز تهدي ماكرون لوحة فنية أثناء زيارته لها في منزلها (فيديو)





أهدت الفنانة اللبنانية فيروز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لوحة فنية أثناء زيارته لها في منزلها,

ونشرت راشيل مكرم مراسلة قناة الجديد فيديو لحارس الرئيس الفرنسي ماكرون وهو يحمل هدية فيروز له.

كانت الوكالة اللبنانية، أعلنت أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون سيمنح فيروز وسام جوقة الشرف الأعلى في فرنسا.



