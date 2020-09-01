فيروز تهدي ماكرون لوحة فنية أثناء زيارته لها في منزلها (فيديو)
الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:42 ص
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أهدت الفنانة اللبنانية فيروز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لوحة فنية أثناء زيارته لها في منزلها,
ونشرت راشيل مكرم مراسلة قناة الجديد فيديو لحارس الرئيس الفرنسي ماكرون وهو يحمل هدية فيروز له.
كانت الوكالة اللبنانية، أعلنت أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون سيمنح فيروز وسام جوقة الشرف الأعلى في فرنسا.
ماذا أهدت #فيروز الرئيس الفرنسي #إيمانويل_ماكرون ؟ لوحة عن شو؟لمين؟— 🇱🇧 Rachel Karam 🇱🇧 (@KaramRachel) August 31, 2020
ساعة وربع ولا يزال الاجتماع مستمر يبدو انو اغنية ماكرون المفضلة #سهار_بعد_سهار_تيحرز_المشوار 😉🤷🏼♀️ pic.twitter.com/Q6u69SS6mb