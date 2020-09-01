مفاجأة.. برشلونة يتلقى صدمة جديدة بشأن صفقة الموسم

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:33 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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تلقى نادي برشلونة الإسباني صدمة قوية جديدة في الساعات القليلة الماضية بشأن واحدة من الصفقات التي كان ينوي النادي ضمها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الجدل حول رحيله عن صفوف ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وشهدت الفترة الماضية انتشار العديد من الأنباء التي تشير إلى أن نيمار سيرحل عن صفوف النادي الباريسي في الصيف الحالي عقب توديع النادي لبطولة دوري أبطال أوروبا على يد نادي بايرن ميونخ.

وقال نيمار في تصريحات صحفية معلقا على أنباء رحيله: "سأبقى في باريس سان جيرمان الموسم المقبل، ولدي طموح العودة لنهائي دوري أبطال أوروبا هذه المرة للفوز بها".

وتابع نيمار:, "تعجبني فكرة القيام بكل شئ لأترك اسمي في كتب التاريخ في فريقي".

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