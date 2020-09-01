تأجيل مسحات أندية المنوفية بالقسم الثالث

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:30 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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قررت اللجنة الخماسية تأجيل إجراء التحاليل والمسحات التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء، في التاسعة صباحا، لأندية القسم الثالث، بالمنوفية، من أجل الإطمئنان على الحالة الصحية للاعبين والأجهزة الفنية، قبل العودة للتدريبات الجماعية، استعدادا لعودة مباريات دوري القسم الثالث.

ومن المقرر أن تحدد الشركة المسؤلة عن إجراء الفحوصات، موعد جديد خلال ساعات، لفحص اللاعبين، وإجراء التحاليل، للكشف عن فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تعود مسابقة دوري القسم الثالث، في شهر أكتوبر، حيث توقف النشاط الرياضي منذ مارس، بسبب جائحة الكورونا.


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