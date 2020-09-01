مصرع أمين شرطة وإصابة آخر أثناء مطاردة سيارة تسير عكس الاتجاه بالبحيرة

لقى أمين شرطة من قوة الإدارة العامة للمرور بقسم دمنهور مصرعه، بينما أصيب آخر إثر اصطدام سيارة نصف نقل، أثناء سيرها عكس الاتجاه، مع دراجة نارية بالطريق الزراعي (القاهرة - الإسكندرية) بنطاق مركز إيتاي البارود، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام والمصاب لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وتلقى مدير أمن البحيرة إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل ودراجة نارية "موتوسيكل" أمام "بنزينة الشرقاوي"، أمام قرية زبيدة بدائرة مركز إيتاي البارود اتجاه القاهرة، أسفر عن مصرع أمين شرطة وإصابة آخر.



انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين أنه أثناء قيام قوة من قسم مرور دمنهور بالإدارة العامة للمرور، بتنظيم ومتابعة حركة المرور على الطريق الزراعي، شاهدوا سيارة نصف نقل تسير عكس الاتجاه فحاول كل من "مصطفي كمال محمود" أمين شرطة من قوة قسم مرور دمنهور ٤٣ سنة، ومقيم بكوم حمادة، و"محمد إبراهيم عبدالنبي طه"، أمين شرطة ٣٩ سنة، مقيم بقرية زبيدة بإيتاي البارود، يستقلان دراجة بخارية تابعة لشرطة المرور، ضبط قائد السيارة إلا انه حاول الهرب فاصطدم بـ"الموتوسيكل"، وفر هاربا من موقع الحادث، ما أسفر عن إصابة الأول باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ووفاة الثاني.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة الهاربة، ومالكها عن طريق تفريغ كاميرات محطة البنزين وتبين أنها تحمل أرقام نقل "٨٧٩١ ب ق ص" مملوكة "عيد عبدالجيد ناصف عبدالفضيل"، مقيم في أبوالمطامير، وتم القبض علي سائقها ويدعى "مصطفى السيد" مقيم في أبوالمطامير، وجار تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.