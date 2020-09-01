بسبب كورونا.. هاني الناظر يحذر من الأكل على عربات الفول (فيديو)

أكد الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث السابق، أن مصر لم تبدأ موجة ثانية لفيروس كورونا، قائلا: "الناس بدأت تريح ولو حدث استهانة الإصابات هتزيد".



وتابع "الناظر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، على قناة صدى البلد، مساء الاثنين: "يجب التمسك بالإجراءات الاحترازية، والابتعاد عن أي شخص يتحدث بصوت عالي وهو لا يرتدي كمامة، مع تجنب تناول طعام أو مشروبات في الشوارع"، مشددا على تجنب المصافحة والتقبيل والأحضان.



وأضاف رئيس المركز القومي للبحوث السابق: "فيروس كورونا أصبح يهاجم الجهاز الهضمي مؤخرا، ولا يجوز تناول الطعام في طبق واحد، مفيش حاجة اسمها أكل على عربية الفول في الظروف دي"، محذرا من تناول الشيشة وتبادل الملابس.



وشدد الناظر على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى بعد الوصول إلى صفر إصابات، محذرا من إغلاق النوافذ بالمدارس ومؤسسات العمل ووسائل النقل خلال فضل الشتاء.



وأكمل "زيادة إصابات كورونا أمر مقلق، لكنها ارتفاعات طفيفة ومازلنا على البر، ويمكن أن تنخفض الإصابات بالإجراءات الاحترازية"، مشيدا بإدارة الدولة لأزمة كورونا، قائلا: "الدولة أدارت الأزمة بمنتهى الاحترافية".



وتابع: "كورونا سيضعف بعد شهور وأتوقع أن تكون شراسته أقل خلال الشتاء المقبل، لكن لا نتوقع توقيت الوصول إلى الوضع الطبيعي"، مضيفا: "الكمامة خط الدفاع الأول، ومن الصعب إصابة الشخص الذي يرتديها بالفيروس".



وأكمل: "أتوقع أن يكون لدى مصر ما يكفي من لقاحات كورونا قبل ديسمبر، حيث تبذل وزارة الصحة جهودا في ملف التعاقد على عدد من اللقاحات".





