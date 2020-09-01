بسبب كورونا.. هاني الناظر يحذر من الأكل على عربات الفول (فيديو)

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 02:16 ص
أرشيفية - فيروس كورونا
أرشيفية - فيروس كورونا
داليا الحسين
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أكد الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث السابق، أن مصر لم تبدأ موجة ثانية لفيروس كورونا، قائلا: "الناس بدأت تريح ولو حدث استهانة الإصابات هتزيد".

وتابع "الناظر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، على قناة صدى البلد، مساء الاثنين: "يجب التمسك بالإجراءات الاحترازية، والابتعاد عن أي شخص يتحدث بصوت عالي وهو لا يرتدي كمامة، مع تجنب تناول طعام أو مشروبات في الشوارع"، مشددا على تجنب المصافحة والتقبيل والأحضان.

وأضاف رئيس المركز القومي للبحوث السابق: "فيروس كورونا أصبح يهاجم الجهاز الهضمي مؤخرا، ولا يجوز تناول الطعام في طبق واحد، مفيش حاجة اسمها أكل على عربية الفول في الظروف دي"، محذرا من تناول الشيشة وتبادل الملابس.

وشدد الناظر على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى بعد الوصول إلى صفر إصابات، محذرا من إغلاق النوافذ بالمدارس ومؤسسات العمل ووسائل النقل خلال فضل الشتاء.

وأكمل "زيادة إصابات كورونا أمر مقلق، لكنها ارتفاعات طفيفة ومازلنا على البر، ويمكن أن تنخفض الإصابات بالإجراءات الاحترازية"، مشيدا بإدارة الدولة لأزمة كورونا، قائلا: "الدولة أدارت الأزمة بمنتهى الاحترافية".

وتابع: "كورونا سيضعف بعد شهور وأتوقع أن تكون شراسته أقل خلال الشتاء المقبل، لكن لا نتوقع توقيت الوصول إلى الوضع الطبيعي"، مضيفا: "الكمامة خط الدفاع الأول، ومن الصعب إصابة الشخص الذي يرتديها بالفيروس".

وأكمل: "أتوقع أن يكون لدى مصر ما يكفي من لقاحات كورونا قبل ديسمبر، حيث تبذل وزارة الصحة جهودا في ملف التعاقد على عدد من اللقاحات".

آخر تطورات فيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الاثنين، عن خروج 809 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 72929 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 212 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 98939 حالة من ضمنهم 72929 حالة تم شفاؤها، و5421 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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