نيمار يحسم مصيره من الرحيل عن باريس سان جيرمان

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 11:54 م
بوابة الفجر
محمود صبري
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كتب 

أنهي البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، الجدل المُثار مؤخراً حول رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي،خلال الميركاتو الصيفي الجاري.


وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن النجم البرازيلي ينوي مغادرة حديقة الأمراء، بداية من الموسم المقبل، بعد خسارة الفريق بطولة دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ الألماني.

وارتبط أسم النجم البرازيلي بالعودة إلى صفوف برشلونة الإسباني في الموسم المقبل، بعد إقراب رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الفريق.


ونفي النجم البرازيلي رحيله عن الـPSG خلال تصريحات نقلتها مجلة النادي صباح اليوم حيث قال نيمار : " سأبقى في باريس سان جيرمان الموسم المقبل، ولدي طموح للعودة مرة أخرى إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وهذه المرة للفوز به‘‘.

وأضاف نيمار: ‘‘تعجبني فكرة القيام بكل شيء لأترك اسمي في كتب التاريخ هذا للنادي‘‘.


يذكر أن نيمار قد انتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف عام 2017 قادمًا من برشلونة، مقابل 222 مليون يورو، بعقد يمتد لخمس سنوات.

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