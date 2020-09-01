محافظ الإسكندرية: 5.5 مليار جنيه تكلفة إنشاء محور المحمودية (فيديو)

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 04:53 ص
محمد طاهر الشريف
محمد طاهر الشريف
أمنية فوزي
Advertisements
قال محمد طاهر الشريف، محافظ الإسكندرية، إن مشروع محور المحمودية من المشروعات الأكبر والأعظم بالمحافظة، وتكلف 5 مليارات و500 مليون جنيه، وبطول 1،6 كيلو متر ويربط غرب المحافظة بشرقها وشمالها بجنوبها ويربط 25 كوبري مشاه من خلال محاور تنموية.

وأضاف "الشريف"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي هاني عبد الرحيم، في برنامج "أحلام مواطن"، المذاع على قناة "المحور"، مساء اليوم الاثنين، أنه لو لم يوجد محور المحمودية لتحولت محافظة الإسكندرية إلى زحام شديد و"باركينج"، وحالة من الاختناق غير عادية.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن "المحمودية"، هو محور تنموي بمعنى الكلمة، معقبا: "هنشوف به إسكندرية جديدة"، مشيرًا إلى أن المشروع ذو قيمة كبيرة ومحور أخرج الإسكندرية من عنق الزجاجة من الزحام والتكدس الذي ظل تعاني منه طوال سنوات طويلة إلى الإسكندرية الجديدة والتنمية الجديدة.

اقرأ أيضًا.. محافظة الإسكندرية تتصدى للبناء المخالف
كشف محمد طاهر الشريف، محافظ الإسكندرية، عن إجراءات المحافظة للتصدي لمخالفات البناء، قائلًا إن الإسكندرية المحافظة الثانية لمصر والبحر وكورنيش البحر ليس ملك لأهالي إسكندرية فقط ولكنه ملك لكل المصريين، وهذا كان الدافع الذي جعلني أعرف أن البحر محجوب عن أهالي إسكندرية والمصريين بشكل عام لوجود مخالفات كثيرة على الكورنيش مما كان يحجب البحر عن المصريين بشكل عام.

وأضاف محافظ الإسكندرية، خلال لقاء خاص مع الإعلامي هاني عبد الرحيم، في برنامج "أحلام مواطن"، المذاع على قناة "المحور"، مساء اليوم الاثنين، أن إزالة هذه المخالفات حق عليه وبداية لممارسة المصريين لحقوقهم والاستمتاع بكورنيش بحر إسكندرية، والاستمتاع برؤية البحر.

وتابع: "بدأت الإصلاح لكورنيش بحر إسكندرية من بداية المنتزة وحتى منطقة الأنفوشي والتى تقدر بـ16 كليو متر كي أستطيع معرفة موانع حجب البحر وإزالة كل المعوقات والمخالفات التي تحجب الرؤية عن المصريين للاستمتاع بجمال بحر إسكندرية".

واستطرد محافظ الإسكندرية قائلًا: "كان لازم أمشي على رجلي ومعي كل المسئولين بمحافظة الإسكندرية كلها بطول الكورنيش لرؤية البحر وإزالة جميع المخالفات جميعًا فورًا واستغرق الموضوع شهر ونصف لإزالة جميع المخالفات من على كورنيش بحر إسكندرية".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محور المحمودية محافظ الإسكندرية بوابة الفجر الفجر الإسكندرية

أخبار تهمك

السبب الحقيقي وراء رحيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الاهلي السابق ينقلب على الخطيب

منذ حوالي 3 ساعات

ابن الشاويش عطية: "والدي مات قهرا بسبب إسماعيل ياسين"

منذ حوالي 6 ساعات

مخطط جديد من رئيس برشلونة لحل أزمة ميسي

منذ نصف ساعة

ليفربول يحدد شرطاً وحيدا لرحيل ساديو ماني

منذ أقل من ساعتين

بعد العودة من الإيقاف.. تعرف على موعد المشاركة الأولى لكهربا مع الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

منذ يوم

رسميًا.. رمضان صبحي يختار فريقه الجديد بعد الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

تحول في مستقبل يوفيتش مع ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

شادي محمد يفاجئ الخطيب بتصريح جديد

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يفاوض صفقة مرعبة

منذ حوالي 4 ساعات

أمير توفيق يترأس وفدا أهلاويا لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يخطط لتوجيه ضربة قوية إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

تنبيهات جديدة من الأوقاف بشأن صلاة الجمعة

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على عرض مانشستر سيتي الجديد لضم ميسي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الشناوي ينتظر تفاوض الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

قائد الشعبة الهندسية يكشف الموقف التنفيذي وتحديات محور المحمودية

محافظ الإسكندرية: مستعدون لاستقبال ضيوف عروس البحر المتوسط خلال العيد

محافظ الإسكندرية: إيقاف أي أعمال بناء على الكورنيش تحجب البحر

محافظ الإسكندرية: إزالة 70% من التعديات على الكورنيش

سيارة تجوب الشوارع لمنشادة المواطنين عدم النزول لكورنيش الإسكندرية (فيديو)

إخلاء 13 وحدة سكنية مُعتدي عليها دون حق في الإسكندرية (صور)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:49 ص

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

ليفربول يحدد شرطاً وحيدا لرحيل ساديو ماني

04:34 ص

مخطط جديد من رئيس برشلونة لحل أزمة ميسي

05:46 ص

تعرف على عرض مانشستر سيتي الجديد لضم ميسي

04:02 ص

نجم الاهلي السابق ينقلب على الخطيب

02:46 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب