محافظ الإسكندرية: 5.5 مليار جنيه تكلفة إنشاء محور المحمودية (فيديو)

قال محمد طاهر الشريف، محافظ الإسكندرية، إن مشروع محور المحمودية من المشروعات الأكبر والأعظم بالمحافظة، وتكلف 5 مليارات و500 مليون جنيه، وبطول 1،6 كيلو متر ويربط غرب المحافظة بشرقها وشمالها بجنوبها ويربط 25 كوبري مشاه من خلال محاور تنموية.



وأضاف "الشريف"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي هاني عبد الرحيم، في برنامج "أحلام مواطن"، المذاع على قناة "المحور"، مساء اليوم الاثنين، أنه لو لم يوجد محور المحمودية لتحولت محافظة الإسكندرية إلى زحام شديد و"باركينج"، وحالة من الاختناق غير عادية.



وأكد محافظ الإسكندرية، أن "المحمودية"، هو محور تنموي بمعنى الكلمة، معقبا: "هنشوف به إسكندرية جديدة"، مشيرًا إلى أن المشروع ذو قيمة كبيرة ومحور أخرج الإسكندرية من عنق الزجاجة من الزحام والتكدس الذي ظل تعاني منه طوال سنوات طويلة إلى الإسكندرية الجديدة والتنمية الجديدة.



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كشف محمد طاهر الشريف، محافظ الإسكندرية، عن إجراءات المحافظة للتصدي لمخالفات البناء، قائلًا إن الإسكندرية المحافظة الثانية لمصر والبحر وكورنيش البحر ليس ملك لأهالي إسكندرية فقط ولكنه ملك لكل المصريين، وهذا كان الدافع الذي جعلني أعرف أن البحر محجوب عن أهالي إسكندرية والمصريين بشكل عام لوجود مخالفات كثيرة على الكورنيش مما كان يحجب البحر عن المصريين بشكل عام.



وأضاف محافظ الإسكندرية، خلال لقاء خاص مع الإعلامي هاني عبد الرحيم، في برنامج "أحلام مواطن"، المذاع على قناة "المحور"، مساء اليوم الاثنين، أن إزالة هذه المخالفات حق عليه وبداية لممارسة المصريين لحقوقهم والاستمتاع بكورنيش بحر إسكندرية، والاستمتاع برؤية البحر.



وتابع: "بدأت الإصلاح لكورنيش بحر إسكندرية من بداية المنتزة وحتى منطقة الأنفوشي والتى تقدر بـ16 كليو متر كي أستطيع معرفة موانع حجب البحر وإزالة كل المعوقات والمخالفات التي تحجب الرؤية عن المصريين للاستمتاع بجمال بحر إسكندرية".



واستطرد محافظ الإسكندرية قائلًا: "كان لازم أمشي على رجلي ومعي كل المسئولين بمحافظة الإسكندرية كلها بطول الكورنيش لرؤية البحر وإزالة جميع المخالفات جميعًا فورًا واستغرق الموضوع شهر ونصف لإزالة جميع المخالفات من على كورنيش بحر إسكندرية".

