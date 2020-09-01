وزير الصحة الأسبق: أغلب حالات كورونا مؤخرا لديها أعراض بالجهاز الهضمي

قال الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق وعضو لجنة الفيروسات، إن أغلب حالات فيروس كورونا خلال الفترة الحالية لديها أعراض في الجهاز الهضمي وهو ما يعني وسيلة انتقال أقل للعدوى من العدوى التنفسية.



وأضاف "حاتم"، في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "لاحظنا مؤخرًا زيادة أعراض الجهاز الهضمي من إسهال ووجع في البطن للحالات المصابة بفيروس كورونا".



وتابع وزير الصحة الأسبق: "مازلنا في الموجة الأولى للفيروس، ولابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتمثلة في إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات".



آخر تطورات فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الاثنين، عن خروج 809 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 72929 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 212 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 98939 حالة من ضمنهم 72929 حالة تم شفاؤها، و5421 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

