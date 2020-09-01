هل دخلت مصر الموجة الثانية لفيروس كورونا؟ مستشار الرئيس يجيب

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:45 ص
محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين
شيماء حسن
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قال محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن مصر ما زالت في الموجة الأولى لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هناك نقصا واضحا في عدد الحالات التي تدخل المستشفيات أو التي تحتاج إلى أجهزة التنفس الصناعي.

وأضاف "تاج الدين"، في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن هناك تحسن كبير في ملف فيروس كورونا خاصة مع تراجع الحالات الحرجة، متابعًا: "نحاول الحافظ على المعدلات المنخفضة بالإصابات خاصة أن الزيادة من قبل كانت زيادة أفقية ولم يحدث أي طفرة مرة واحدة في الأعداد".

وتابع  مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة: "مقدرش احكم على مجيء موجة ثانية، وإحنا مازالنا في الموجة الأولى، وفيه توقعات بأن تحدث بعض الزيادة في فصلي الشتاء والخريف عندما تختلط حالات الإنفلونزا الموسمية مع حالات كورونا"، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ولاسيما في ظل قيام الإعلام المصري قام بدور فعال في توعية المواطنين.

آخر مستجدات فيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الاثنين، عن خروج 809 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 72929 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 212 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 98939 حالة من ضمنهم 72929 حالة تم شفاؤها، و5421 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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