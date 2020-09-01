مصرع طفل أسفل عجلات سيارة نقل ببني سويف

لقى طفل مصرعه تحت عجلات سيارة نقل أثناء لهوه، اليوم الاثنين، بأحد شوارع قرية طلا التابعة لمركز الفشن جنوب بني سويف.



وتلقى العميد محمود مهني مأمور مركز الفشن إخطارا من مستشفي الفشن المركزي، يفيد بمصرع طفل تحت عجلات سيارة نقل قلاب بقرية طلا التابعة لمركز الفشن.



وعلى الفور أسرع الرائد احمد حسين، رئيس مباحث الفشن إلى القرية، حيث تبين أن الطفل يبلغ من العمر 9 سنوات، ويدعى سالم عيد سالم، وأنه لقى مصرعه أسفل عجلات سيارة نقل "قلاب" أثناء لهوة بأحد شوارع القرية، وإصابته بكسر ونزيف بالوجه والجمجمة وكدمات بأماكن متفرقة من الجسم.



تم إلقاء القبض علي السائق وتحرر محضر بالواقعة وصرحت النيابة بدفن الجثة.

