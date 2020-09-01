بعد بائع الفريسكا.. "بائعة أحذية" تحصل على 99.5% بالثانوية (فيديو)

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 07:16 ص
الطالبة آية
الطالبة آية
شيماء حسن
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ناشدت الطالبة آية طه حسين، الحاصلة على 99.5% في الثانوية العامة، المسؤولين في الدولة بمساعدتها على تحمل مصاريف كلية الطب، كون حالتها المادية لا تسمح لها بتحمل مصاريف الدراسة بها.

وقالت "آية"، في تصريحات خاصة ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الاثنين: "والدي مصاب بالسرطان، والدتي تتولي مصاريف البيت وكنت بساعدها في بيع الشباشب البلاستيكية على الرصيف".

وتابعت الطالبة المتفوقة: "والدتي ست كبيرة ومريضة أيضًا بالسرطان، وبتمني من الدولة تخفف عليا مصاريف الدولة شوية".

من جانبه قال محمد عمرو لطفي رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات تحت رعاية الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر بالاستجابة لحالة الطالبة آية وأعلنت تكفلها ماديًا بمصروفات دراستها في كلية الطب.

وكان انتشر أول أمس السبت مقطع فيديو لطبيب المستقبل بائع الفريسكا إبراهيم عبد الناصر، طالب الثانوية العامة المتفوق، وقال عبد الناصر في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" السبت: "كنت ببيع الفريسكا لواحد وقعدنا نندرش شوية، وصور لي الفيديو وانتشر، ومكنتش متوقع أنه هينشر بهذه الصورة".

وأضاف: "ناس كتير كلمتني بعد الفيديو منهم وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار، وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، والكابتن محمود الخطيب، والكابتن عبدالعزيز عبدالشافي".

وفي ذات السياق قال إبراهيم عبدالناصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن وزير التعليم قدم له منحة في جامعة الإسكندرية وطالبه باستمرار تفوقه.

واستطرد أنه لم يتوقع أن يهتم المسئولين بالاتصال به ومنحة منحة لدراسة الطلب قائلا: "هذا رزق من الله سبحانه وتعالى".

وتابع الطالب إبراهيم عبد الناصر، أنه ليس من رواد السوشيال ميديا، وأنشأ صفحة عبر الفيسبوك خلال أزمة فيروس كورونا من أجل معرفة ما يجرى من أخبار، موضحا أن السوشيال ميديا تؤدي إلى إضاعة الوقت.

وأشار إلى أنه يعمل في فترة الإجازة في بيع الفريسكا، موضحا أن أحد الأشخاص قام بتصوير فيديو له خلال قيامه ببيع الفريسكا، وأبلغه أنه طالب في الثانوية العامة، وحصل على درجة 408.5 مئوية بنسبة 99.6%، وأنه يرغب في الالتحاق بكلية الطب.

وأضاف طالب الثانوية المتفوق، أنه يعمل بائع فريسكا وهو في الصف الرابع الابتدائي ويعمل مع والده وأنه يعمل فقط خلال أيام الإجازة الصيفية، موضحا أن والده يعمل في بيع الفريسكا ولديهم محل لبيع الفاكهة ووالدته ربة منزل، متعهدًا مواصلة مساعدة والده وبيع الفريسكا.

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بائع الفريسكا الطالبة آية الزكاة والصدقات الاسكندري إبراهيم عبد الناصر

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