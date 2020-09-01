"صندوق الاستثمار الروسي": نتفاوض مع مصر لإنتاج لقاح كورونا

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 06:18 ص
كيريل دميترييف
كيريل دميترييف
أمنية فوزي
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قال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، المسؤول عن تمويل لقاح "سبوتنيك 5"، إن اللقاح الروسي يتميز عن كل اللقاحات في العالم، وأن الصين وأمريكا وأوروبا انتهجوا نفس النهج الروسي على الرغم من أنهم لن ينتهوا من المرحلة الثانية.

وتابع "دميترييف"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الاثنين: "نجري مفاوضات مع عدو دول لإنتاج لقاح كورونا على أراضيها منها مصر".

وأشار رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، إلى أن هناك مشروعات مشتركة كثيرة بين مصر وروسيا، لافتًا إلى أنهم قاموا ببيع أكثر من 13 مليون اختبار سريع للكشف عن كورونا للدول المختلفة.

وذكر المسؤول عن تمويل اللقاح، أنهم يصدرون أدوية خاصة بفيروس كورونا لـ15 دولة بالعالم، متابعًا: "ننظر للاستثمار الاقتصادي في مصر، وهناك مجالات واعدة للاستثمار بسبب القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي".

هذا، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الاثنين، عن خروج 809 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 72929 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 212 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 98939 حالة من ضمنهم 72929 حالة تم شفاؤها، و5421 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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