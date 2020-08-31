حبس ابنة الفنانة نهى العمروسى 4 أيام فى قضية الفيرمونت

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 10:52 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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قررت الجهات المختصة، حبس احد الشباب وإبنةوالفنانة نهى العمروسى، 4 أيام على ذمه التحقيق فى قضية الفيرمونت.

وكانت النيابة العامة ، قررت حبس المتهم أمير زايد أربعة أيام على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نَيل سيتي).

جاء ذلك بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه أمس، حالَ محاولته الهرب خارج البلاد كباقي المتهمين؛ لاتهامه في واقعةٍ مماثلةٍ للواقعة سالفة الذكر.

وقد اتخذت «النيابة العامة» إجراءت إلقاء القبض على سائر المتهمين من خلال «الإنتربول»، وجارٍ استكمال التحقيقات

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