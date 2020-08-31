مفاجأة.. برشلونة يُعاقب ميسي باليومية

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 10:30 م
ميسي
ميسي
محمود صبري
Advertisements



قررت إدارة نادي برشلونة برئاسة جوزيب ماريا بارتوميو، معاقبة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد أن تغيب الأخير من فحوصات الفريق الكتالوني، مساء أمس الأحد، من أجل الأنتظام في التدريبات الجماعية اليوم.

وكان ميسي قد رفض الوصول إلى مقر النادي أمس، مؤكداً على رغبة في الرحيل عن فريق برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وذكرت شبكة " بي أن سبورت " أن بارتوميو قرر معاقبة ميسي عن طريق خصم راتبة، حتي يعود مرة أخري إلى تدريبات البلوغرانا تحت قيادة رونالد كومان.

وأشارت الشبكة أن برشلونة قرر كل يوم لا يأتي فيه ميسي سيتم الخصم من راتبه، حيث أن يوم اللاعب الأرجنتيني داخل الكامب نو يقدر بـ110 مليون يورو.

يذكر أن ميسي ينتهي تعاقده مع برشلونة في صيف عام 2021, ويرتبط بشرط جزائي داخل الكامب نو يقدر بـ 700 مليون يورو، وسط صراع قوي جدا من أندية مانشستر سيتي الإنجليزي، باريس سان جيرمان الفرنسي، لشراء الللاعب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميسي رحيل ميسي برشلونة اخبار برشلونة

أخبار تهمك

تعرف على الراحلين عن برشلونة بشكل نهائي

منذ حوالي 4 ساعات

تمهيدًا للرحيل إلى برشلونة.. ليفربول يُحدد سعر ماني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الكشف عن موعد مباراتي الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. برشلونة يطلب 90 مليونا و3 نجوم من السيتي مقابل ميسي

منذ حوالي 8 ساعات

الإعلان عن جدول ريال مدريد في الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

منذ حوالي 22 ساعة

إنتر ميلان يقترب من خطف نجم برشلونة

منذ 37 دقيقة

برشلونة يضع خطة الاحتفاظ بميسي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

تنبيهات جديدة من الأوقاف بشأن صلاة الجمعة

منذ حوالي 8 ساعات

أمير توفيق يترأس وفدا أهلاويا لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

رسميًا.. رمضان صبحي يختار فريقه الجديد بعد الرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

ليست صفقة.. فايلر يوجه طلبًا عاجلًا إلى إدارة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

النيابة تكشف مفاجأة حول "سيدة المحكمة" المعتدية على ضابط الشرطة

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يخطط لتوجيه ضربة قوية إلى الأهلي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

غصب في ريال مدريد بسبب رئيس رابطة الدوري الإسباني.. ميسي في الصورة

منذ أقل من ساعتين

ليس ميسي.. برشلونة يرفض عرضين لضم نجم الفريق

منذ ساعة و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

بسبب فاتي.. برشلونة يخسر 80 مليون يورو

برشلونة يتخذ قراره النهائي بشأن رحيل ميسي

بالفاكس.. ميسي يُخبر برشلونة برغبته في الرحيل عن النادي

بايرن ميونخ يوضح حقيقة المفاوضات مع ميسي

ميسي يوجه رسالة غير متوقعة إلى رئيس برشلونة

بارتوميو يعترف بأحقية رحيل ميسي بشكل مجاني عن برشلونة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:30 م

ليس ميسي.. برشلونة يرفض عرضين لضم نجم الفريق

رسميًا.. رمضان صبحي يختار فريقه الجديد بعد الرحيل عن الأهلي

08:29 م

غصب في ريال مدريد بسبب رئيس رابطة الدوري الإسباني.. ميسي في الصورة

08:57 م

الزمالك يخطط لتوجيه ضربة قوية إلى الأهلي

08:01 م

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

12:49 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب