مفاجأة.. برشلونة يُعاقب ميسي باليومية













قررت إدارة نادي برشلونة برئاسة جوزيب ماريا بارتوميو، معاقبة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد أن تغيب الأخير من فحوصات الفريق الكتالوني، مساء أمس الأحد، من أجل الأنتظام في التدريبات الجماعية اليوم.





وكان ميسي قد رفض الوصول إلى مقر النادي أمس، مؤكداً على رغبة في الرحيل عن فريق برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.





وذكرت شبكة " بي أن سبورت " أن بارتوميو قرر معاقبة ميسي عن طريق خصم راتبة، حتي يعود مرة أخري إلى تدريبات البلوغرانا تحت قيادة رونالد كومان.





وأشارت الشبكة أن برشلونة قرر كل يوم لا يأتي فيه ميسي سيتم الخصم من راتبه، حيث أن يوم اللاعب الأرجنتيني داخل الكامب نو يقدر بـ110 مليون يورو.





يذكر أن ميسي ينتهي تعاقده مع برشلونة في صيف عام 2021, ويرتبط بشرط جزائي داخل الكامب نو يقدر بـ 700 مليون يورو، وسط صراع قوي جدا من أندية مانشستر سيتي الإنجليزي، باريس سان جيرمان الفرنسي، لشراء الللاعب.



