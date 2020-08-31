لجنة المتابعة ترصد مخالفات خلال زيارتها لقرية براوة ببني سويف

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 10:27 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
Advertisements
تواصل لجنة متابعة مستوى الخدمات والمرافق بقرى محافظة بني سويف جهودها الميدانية،وذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بتكثيف الجولات الميدانية والرقابية بالقرى من خلال اللجنة التي تم تشكيلها لهذا الغرض، للوقوف على مستوى الخدمات الحيوية، ومواجهة كافة صور التعديات على أراضي الدولة والزراعية، وكذا الإشغالات المخالفة، ومواجهة كافة صور الغش التجاري والتلاعب بالأسعار بأسواق القرى، وإجراءات مجابهة فيروس كورونا طبقا لخطة الدولة في هذا الشأن، والسماع لمشكلات المواطنين بالقطاعات الخدمية وإعداد تقرير بها للعمل على توفير الحلول والبدائل المناسبة حيالها.

وقامت اللجنة اليوم بحملة متابعة وتفتيش لسير العمل بمجلس قروي براوة التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا، وذلك برئاسة محمد علي جبر معاون محافظ بني سويف، فقد تم المرور الميداني على كافة المرافق العامة بقرى الوحدة المحلية، وتم رصد عدد من المخالفات والسلبيات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وقامت اللجنة بالمرور على الوحدات الخدمية بالقرية، حيث اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الملاحظات والسلبيات التي رصدتها اللجنة خلال متابعتها الميدانية، وتم توجيه مسئولي الوحدة المحلية بالتحقيق في ذلك والمرور اليومي على تلك المكاتب الخدمية التي تتعلق بمصالح واحتياجات المواطنين، مع إرسال تقرير مصور يوميا عن الموقف الخدمي بها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظة بني سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف بني سويف أمن بني سويف

أخبار تهمك

أمير توفيق يترأس وفدا أهلاويا لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. برشلونة يُعاقب ميسي باليومية

منذ ربع ساعة

رسميًا.. رمضان صبحي يختار فريقه الجديد بعد الرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

مفاجأة.. برشلونة يطلب 90 مليونا و3 نجوم من السيتي مقابل ميسي

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على الراحلين عن برشلونة بشكل نهائي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يخطط لتوجيه ضربة قوية إلى الأهلي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

تنبيهات جديدة من الأوقاف بشأن صلاة الجمعة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

منذ حوالي 22 ساعة

إنتر ميلان يقترب من خطف نجم برشلونة

منذ ساعة الا ربع

برشلونة يضع خطة الاحتفاظ بميسي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

ليست صفقة.. فايلر يوجه طلبًا عاجلًا إلى إدارة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الكشف عن موعد مباراتي الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

الإعلان عن جدول ريال مدريد في الدوري الإسباني

منذ حوالي 3 ساعات

ليس ميسي.. برشلونة يرفض عرضين لضم نجم الفريق

منذ ساعة و 16 دقيقة

تمهيدًا للرحيل إلى برشلونة.. ليفربول يُحدد سعر ماني

منذ حوالي 5 ساعات

غصب في ريال مدريد بسبب رئيس رابطة الدوري الإسباني.. ميسي في الصورة

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

تشكيل لجنة لتقييم الأداء التنفيذي بالمصالح الحكومية فى بني سويف

نائب محافظ بني سويف يزور المستشفى التخصصي لمتابعة توافر مستلزمات الوقاية

محافظ بني سويف لرئيسي "سمسطا وإهناسيا": العمل الميداني يمنع الإشغالات (صور)

ضبط حالات بناء مخالف ومقاهي مخالفة لإجراءات كورونا ببني سويف

ضبط طن دقيق مجهول وتحرير 78 مخالفة تموينية متنوعة بالمنيا

ضبط أعمال بناء وتعديات على خط التنظيم والتحقيق في تغيب موظفين ببني سويف

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:30 م

ليس ميسي.. برشلونة يرفض عرضين لضم نجم الفريق

رسميًا.. رمضان صبحي يختار فريقه الجديد بعد الرحيل عن الأهلي

08:29 م

غصب في ريال مدريد بسبب رئيس رابطة الدوري الإسباني.. ميسي في الصورة

08:57 م

الزمالك يخطط لتوجيه ضربة قوية إلى الأهلي

08:01 م

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

12:49 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب