وائل الإبراشي:"سيدة المحكمة تعانى من اضطراب نفسي"

قال الإعلامي وائل الإبراشى، إن ظاهرة "انت مش عارف أنا مين"، مازالت منتشرة في المجتمع المصري، ويجب أن تتوقف خاصة في ظل غضب المجتمع المصري تجاه مثل هذه الممارسات السلبية، وتابع:" أنت ملكش أي قيمة إلا بأخلاقك وعملك ونجاحك والتزامك بالقانون فقط".



وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن واقعة سيدة المحكمة التي تعدت على ضابط الشرطة، تستدعى العقاب، حتى يتم احتواء الغضب المصري المحمود تجاه هذه الواقعة، بالإضافة إلى العمل على إيقاف هذه الظاهرة، وتابع:"هذه ظاهرة نجدها كثيرًا".



ولفت"الإبراشي"، إلى أن سيدة المحكمة تعمل في قسم المتابعة ولا تمارس العمل القضائي نهائيًا، نظرًا لوجود بعض الاضطراب النفسى والصحي لديها، متابعا: "وهذه معلومات تحصلت عليها".



وطالب "الإبراشى"، بضرورة تكريم ضابط الشرطة المعتدى عليه، نظرًا لحالة ضبط النفس التي تمتع بها في ظل تعرضه للاعتداء من سيدة، وتابع:"منذ منتصف ليل أمس هناك حالة من الغضب الشديد والدهشة والمطالبة بالقصاص العادل، في تلك الواقعة".



هذا وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، خلال تصريحات إعلامية سابقة، في تعليقه على مقطع الفيديو الذي يوثق مشادة كلامية بين ضابط برتبة مقدم وأحد أعضاء هيئة النيابة الإدارية، إنه جاري حاليًا فتح تحقيق بالتفتيش القضائي للتحقيق في الواقعة وإصدار قرار نهائي.



وأضاف: "تبين بمعاينة الفيديو أنها أحد الزميلات في النيابة الإدارية، ولكنها لا تمارس عمل قضائية بسبب ظروف نفسية تعرضت لها مؤخرًا، وجاري عرضها على الجهات الطبية لاتخاذ القرار النهائي بشأنها".



وأشار إلى أن السيدة المعتدية تعمل في إدارة المتابعة منذ أن حدثت لها الظروف النفسية، وكانت بعيدة تمامًا عن أي أعمال قضائية، وجاري عرضها على لجنة طبية للتأكد من مدى صلاحية استمرارها في عملها من اللياقة الطبية من عدمه".



وأكد المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، أن هيئة النيابة الإدارية تكن كل الاحترام لكل مؤسسات الدولة وخاصة وزارة الداخلية، مشددًا على أن الخروج عن القانون غير مقبول.

