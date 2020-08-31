رئيس مهرجان الأقصر للسينما: السيناريو عاجزًا عن تقديم خيال يشبه ما حدث بسبب كورونا

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قال سيد فؤاد، السيناريست ورئيس مهرجات الأقصر للسينما الإفريقية، إن ما عايشه العالم في أزمة فيروس كورونا يعجز الخيال أن يقدمه، مؤكدًا أن لا يوجد سيناريو يستطيع تمثيل ما حدث في فيروس كورونا، وخاصة السيناريوهات الأمريكية معلقًا: "العلم وقف عاجزًا أمام فيروس كورونا".



وأضاف "فؤاد"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "ten"، أن الإنسان أصبح محبوسًا والحيوان يستطيع التحرك في زمن الكورونا، وأن السيناريو أصبح عاجزًا عن تقديم خيال يشبه ما حدث بسبب أزمة فيروس كورونا.



وتابع: "مهرجان الأقصر كان آخر مهرجان قبل كورونا"، لافتًا إلى أن هناك سيناريو تخيل أزمة كورونا قبل حدوثه، وتخيل أن يكون الدواء بعد 5 سنوات.



وأشار "السيناريست"، إلى أن فيروس كورونا سيؤثر على الكتاب نفسيًا، وسيجلعهم يتجهون إلى مساحات أبعد من الحالية، ويعطون مساحات للخيال أكبر، مؤكدًا أن شكل ونمط الإنتاج المحلي سيختلف بعد أزمة كورونا.



في حين قال السيناريست محمود حمدان، إنه لا أحد يستطيع كتابة سيناريو عن أزمة فيروس كورونا حاليًا، لافتًا إلى أنه قام بكتابة سيناريو يشبه أزمة كورونا قبل عامين.



وأكد "حمدان"، خلال حواره بالبرنامج، أن أزمة فيروس كورونا أثرت على كل شيء، متابعًا: "فيروس كورونا جمّع الأسر، وهذا يمكن الكتاب من كتابة عمل درامي عن ذلك".





و تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مستشفى الأقصر الدولي، اليوم الاثنين، يرافقها الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.



يأتي ذلك استكمالًا لجولتها التفقدية لليوم الثاني على التوالي، والتي بدأت أمس الأحد لعدد من المستشفيات والوحدات الصحية بمحافظة الأقصر، لمتابعة الاستعدادات النهائية تمهيدًا للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.



وأوضح مستشار الوزيرة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المستشفى تم تحويله ليصبح "مجمع الأقصر الدولي الطبي"، وذلك لأنها تضم العديد من المستشفيات التخصصية، وتضم كافة التخصصات الطبية، حيث سيتم تقديم 3 مستويات من الرعاية الصحية بها، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي وسط المحافظة، وخدمتها لقطاع كبير من سكان محافظة الأقصر.



وأضاف أن الوزيرة تفقدت خلال جولتها مستشفى الطب وجراحة العيون، والذي سيكون أحد المستشفيات بداخل المجمع، ومركز الغسيل الكلوي، وجناح الطواري، ووجهت بسرعة الانتهاء من التجهيزات الجارية بهم، كما تفقدت قسم زراعة النخاع والذي سيدخل ضمن المرحلة الثانية من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.



وأشار إلى أن "مجمع الأقصر الدولي الطبي" يضم مركز صحة أسرة الأقصر، ومستشفى العيون، ومستشفى الطوارئ، ومستشفى الأقصر الدولي الذي يتم رفع كفاءته بالكامل، كما وجهت الوزيرة خلال تفقدها المستشفى بسرعة الانتهاء من أعمال الوجهات وتنسيق الموقع العام.



جدير بالذكر أن محافظة الأقصر تأتي ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس والتي تشمل "الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء"، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر 2019، تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في شهر يوليو من العام الماضي.

