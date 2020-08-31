تعادل بتروجت مع الشرطة العراقي وديا

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 10:05 م
بوابة الفجر
أميرة هاشم
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تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، مع الشرطة العراقي، بدون أهداف، في المواجهة الودية التي جمعتهما، مساء الإثنين، بالملعب الفرعي، لبتروسبورت، في اطار تجارب الفريق البترولي قبل عودة القسم الثاني.

يذكر أن بتروجت تعادل في أولي ودياته مع البنك الأهلي 1_1بينما فاز علي الشرقية 3_0 وخسر أمام بني سويف 2_1،وأيضا حقق الفوز علي بورتو بثلاثية مقابل لاشئ ،وتعادل مؤخرا مع النصر1_1.

ومن المقرر ان يخوض خمسة جولات قبل ختام الدور الثاني ،حيث سيواجة الترسانة، ثم يحل ضيفا علي كوكاكولا،قبل أن يستقبل منتخب السويس،ويحل ضيفا علي النجوم،وسيختتم الموسم بلقاء المريخ.

ولعب الفريق البترولي 17مباراة قبل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا المستجد، حقق خلالهم 8 إنتصارات و5 تعادلات ،وتلقي 4 هزائم وسجل لاعبيه 18هدف وعليه 9 أهداف ويملك بتروجت،في رصيدة 29نقطة  بالمركز الثالث.

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