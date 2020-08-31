غصب في ريال مدريد بسبب رئيس رابطة الدوري الإسباني.. ميسي في الصورة

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 08:57 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تناولت العديد من التقارير الصحفية  الإسبانية، الحديث عن حالة من الغضب داخل نادي ريال مدريد الإسباني بسبب موقف خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم ” الليجا ” من رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

و قالت صحيفة ديفنسا المدريدية أن تيباس صرح قبل عدة أشهر أن رحيل كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني السابق عن الدوري الإسباني لم يكن له أي تأثير سلبي على مسابقة الليجا.

يذكر أن البرتغالي رونالدو رحل عن ريال مدريد قبل عامين الي صفوف فريقه الحالي يوفنتوس الإيطالي، تاركاً مسيرة كروية مبهرة خلفه بقمصان الميرينجي.

وانتقدت الصحافة الإسبانية موقف تيباس بشكل مغاير مع قصة رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة حيث يضغط رئيس الرابطة حالياً على الأرجنتيني للبقاء للحفاظ على القيمة الرياضية و الاقتصادية للدوري الإسباني.

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