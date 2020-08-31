وزير العدل يتخذ قرارًا تجاه عضو النيابة المعتدية على ضابط الشرطة

كشف مصدر عاجل رفيع المستوى، للإعلامي أحمد موسى، أن المستشار عمر مروان وزير العدل سيتخذ إجراءات إدارية تجاه عضو النيابة الإدارية التي قامت بالاعتداء على ضابط شرطة أثناء أداء عمله.





وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، إن وزير العدل سيخذ قرارا فيما يتعلق بمدى صلاحيتها للعمل في ضوء ظروفها الصحية.





وأمرت نيابة النزهة برئاسة معتز زكريا، بإخلاء سبيل المتهمة التى ظهرت فى فيديو التعدى على ضابط شرطة فى محكمة مصر الجديدة، بكفالة 2000 جنيه.





ووجهت النيابة تهمة التعدى على موظف عام أثناء تأدية واجبه.



