برشلونة يضع خطة الاحتفاظ بميسي

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 08:06 م
بوابة الفجر
محمود صبري
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وضع جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة، خطة الأحتفاظ بخدمات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق داخل الكامب نو في الفترة المقبلة.

ويسعي رئيس النادي الكتالوني إلى الاجتماع مع خورخي ميسي والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني، من أجل حسم مصير قائد البلوغرانا الفترة المقبلة.

وكان ميسي قد طلب الرحيل عن الفريق الموسم المقبل، بعد خروج برشلونة من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ الألماني.

وكشفت شبكة " ESPN " أن ان بارتيميو يُخطط عند الإجتماع مع خورخي هو تجهيز عرض تجديد العقد حتى 2023 براتب يصل الى 100 مليون سنويًا 

ويتقاضي النجم الأرجنتيني راتب يتراوح بين 50 إلى 85 مليون يورو، وهو ما يسعي بارتوميو إلى زيادته الفتره المقبة.

يذكر أن تقارير صحفية إسبانية قد اكدت ان ليونيل ميسي قد انهي الاتفاق مع إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي، على الانتقال إلى صفوف الفريق لمدة ثلاث مواسم، براتب 100مليون يورو، على أن ينتقل بعدها إلى نيويورك سيتي لمدة عامين.

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