تعرف على أهم مزايا الملصق الإلكتروني الجديد للسيارات (فيديو)

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 07:07 م
اللواء مدحت قريطم
اللواء مدحت قريطم
داليا الحسين
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كشف اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة الأسبق، عن أهم مميزات الملصق الإلكتروني للسيارات، مناشدا المواطنين التوجه إلى وحدات المرور لوضع الملصق على السيارة.

وأوضح "قريطم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين، أن المواطن يستفيد من الملصق الإلكتروني لتعقب سيارته حال تعرضها للسرقة، ويتم رصدها بكاميرات المرور في شوارع الجمهورية.

وأضاف أن الملصق الإلكتروني يتيح التعرف على أماكن الكثافات المرورية، ويتم إرسال رسالة للمواطن كي يعلم الأماكن المزدحمة لتفادي الذهاب إليها"، مؤكدا أن وزارة الداخلية تسارع لتركيب الملصق الإلكتروني دون الحاجة إلى انتظار موعد تجديد الترخيص".

ولفت مساعد وزير الداخلية السابق إلى أن "وزير الداخلية قرر مد العمل بجميع وحدات المرور حتى الثامنة مساءً؛ لتركيب الملصق الإلكتروني".



وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين مالكى المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى، وكذا استبدال اللوحات المعدنية القديمة (أرقام فقط) باللوحات الجديدة المؤمنة (حروف، أرقام) دون الحاجة للانتظار لموعد الفحص وتجديد التراخيص.

وقالت الداخلية: "وفى إطار الحرص على سرعة تفعيل المنظومة وتحقيق الأهداف المرجوة... تهيب الوزارة بمالكى المركبات سارية الترخيص سرعة التوجه إلى وحدة المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكترونى للمركبة، حتى في حال عدم حلول موعد الفحص الفنى الدورى".

وأضافت: "ويقتصر تقديم الخدمات المرورية إلكترونيًا على المركبات التي قامت بتركيب الملصق الإلكترونى، وذلك خلال مهله زمنية مدتها 3 أشهر تبدأ من اليوم الإثنين يتم بعدها إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين".

وتابعت: "عقب إنتهاء المهلة المقررة يتم إرجاء تقديم كافة الخدمات المرورية لمالكى السيارات من إستخراج أو تجديد رخصة القيادة أو طلب إستصدار المستخرجات المرورية المختلفة إلا بعد تركيب الملصق الإلكترونى للمركبة".

وأوضحت: "بالنسبه لمالكى المركبات منتهية الترخيص سرعة التوجه إلى وحدة المرور المختصة لتجديد الترخيص وتركيب الملصق الإلكترونى، تجنبًا لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، هذا وتيسيرًا على المواطنين سيتم مد فترات العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الخامسة مساءًا ولحين الإنتهاء من المنظومة".

وتابعت: "يأتى ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى إدارة الحركة المرورية إلكترونيًا".

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الملصق الإلكتروني المرور السيارات الداخلية

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