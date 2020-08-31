خدمات ومزايا جديدة تقدمها الجامعات الأهلية للطلاب.. تعرف عليها

أعلنت وزارة التعليم العالي فتح باب التسجيل أمام الطلاب الحاصلين علي الشهادة الثانوية للإلتحاق بكليات وبرامج الجامعات الأهلية الجديدة بالعلمين والجلالة والملك سلمان بفروعها الثلاثة حيث تم إقرار الحد الأدنى لتقدم الطلاب بجميع كليات وبرامج ومجالات الجامعات الأهلية، بنسبة 5% أقل من الحد الأدنى المعمول به للقبول بالكليات المناظرة في الجامعات الخاصة والأهلية.





خطوة جديدة أطلقتها وزارة التربية والتعليم لمواكبة التطور العلمي في مختلف المجالات بالإضافة الي أقسام جديدة تم إضافتها لمواكبة سوق العمل وتخريج خريج قادر علي مواكبة التطورات العلمية والعملية المختلفة.





وفيما يلي أبرز المعلومات عن الجامعات الأهلية والدور الذي ستقدمة للطلاب الجدد كما يلي..





1- الجامعات الأهلية هي جامعات غير هادفة للربح تخضع لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 143 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 وتتبع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية.





2- يمكن للطلاب الراغبين في الألتحاق التقديم عن طريق الدخول على هذا الرابط وملئ النموذج الإلكترونى للجامعة المراد التقديم لها.



3- هناك ثلاث جامعات أهلية يمكن التقديم للإلتحاق بها وهي جامعة الملك سلمان، وجامعة الجلالة، وجامعة العلمين.

4- يتوفر سكن فندقيا متميزا داخل مقار الجامعات الأهلية يتم إدارته بواسطة شركة متخصصة وكافيتيريات ووسائل انتقال من والى القاهرة علي أعلي مستوي.