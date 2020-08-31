خدمات ومزايا جديدة تقدمها الجامعات الأهلية للطلاب.. تعرف عليها

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 06:57 م
أرشيفية
أرشيفية
محمد مرسي
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أعلنت وزارة التعليم العالي فتح باب التسجيل أمام الطلاب الحاصلين علي الشهادة الثانوية للإلتحاق بكليات وبرامج الجامعات الأهلية الجديدة بالعلمين والجلالة والملك سلمان بفروعها الثلاثة حيث تم إقرار الحد الأدنى لتقدم الطلاب بجميع كليات وبرامج ومجالات الجامعات الأهلية، بنسبة 5% أقل من الحد الأدنى المعمول به للقبول بالكليات المناظرة في الجامعات الخاصة والأهلية.

خطوة جديدة أطلقتها وزارة التربية والتعليم لمواكبة التطور العلمي في مختلف المجالات بالإضافة الي أقسام جديدة تم إضافتها لمواكبة سوق العمل وتخريج خريج قادر علي مواكبة التطورات العلمية والعملية المختلفة.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن الجامعات الأهلية والدور الذي ستقدمة للطلاب الجدد كما يلي..

1- الجامعات الأهلية هي جامعات غير هادفة للربح تخضع لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 143 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 وتتبع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية.

2- يمكن للطلاب الراغبين في الألتحاق التقديم عن طريق الدخول على هذا الرابط وملئ النموذج الإلكترونى للجامعة المراد التقديم لها.

3- هناك ثلاث جامعات أهلية يمكن التقديم للإلتحاق بها وهي جامعة الملك سلمان، وجامعة الجلالة، وجامعة العلمين.

4- يتوفر سكن فندقيا متميزا داخل مقار الجامعات الأهلية يتم إدارته بواسطة شركة متخصصة وكافيتيريات ووسائل انتقال من والى القاهرة علي أعلي مستوي.

5- يتوفر في الجامعات الأهلية الثلاث وحدة مركزية تهتم بجميع أنشطة الطلاب سواء كانت "ترفيهية - تعليمية - مهنية - مجتمعية -الخ" ومهمتها الأساسية تنسيق النشاطات المختلفة للطلاب من خلال متخصصين.

6- تتيح الجامعات الأهلية الثلاث تأمين صحي للطلاب من خلال إحدى الشركات المتميزة في المجال ويتم التأمين على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ضد مخاطر التجارب العلمية والتنقلات.

7- حرصت الجامعات الأهلية علي تحقيق توءمة على مستوى البرامج مع جامعات أوروبية وانجليزية يحصل الطلاب من خلالها على شهادات مزدوجة كما يتم إستقدام أعضاء هيئة تدريس ذوي خبرة متميزة من جامعات دولية.

8- تحرص الجامعات علي التواصل مع الشركات في المجالات المختلفة لتدريب الطلاب والمشاركة في معارض مشروعات الطلاب والأنشطة المهنية وتقوم وحدة تطوير الأعمال بالجامعة بعقد شراكات مع مراكز التميز والبحوث المختلفة.

9- الشهادات التي يتم الحصول عليها والبرامج الأكاديمية يتم إعتمادها من لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات والشهادة الممنوحة للطلاب معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

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