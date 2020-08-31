أذربيجان توقف العمل في مصفاتها النفطية الوحيدة

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 06:34 م
بوابة الفجر
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 قالت متحدث باسم شركة سوكار للطاقة المملوكة للدولة يوم الاثنين إن أذربيجان أوقفت الإنتاج في مصفاتها النفطية الوحيدة لمدة شهر ونصف لصيانة روتينية.

وقال إبراهيم أحميدوف لرويترز إن أعمال الصيانة المقررة، التي تجرى كل عام، بدأت في 27 أغسطس .

وأضاف أن المصفاة المملوكة لسوكار لديها كميات كافية من البنزين ولن تحتاج إلى استيراده أثناء الصيانة.

وتعالج المصفاة ستة ملايين طن من النفط الخام كل عام وتنتج 1.2 مليون طن من البنزين و1.9 مليون طن من وقود الديزل و600 ألف طن من وقود الطائرات وحوالي 112 ألف طن من المنتجات البتروكيماوية.

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