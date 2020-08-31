الزراعة: ضبط 153 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة خلال أغسطس

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 05:54 م
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
Advertisements
كشفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، اليوم الإثنين عن ضبط كمية من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال شهر أغسطس.

وأكدت الهيئة في بيان لها أنه بلغ إجمالي المضبوطات حوالي 153 طن و976 كيلو منها 59 طن و723 كيلو غير صالح للاستهلاك الأدمي و94 طن و253 كيلو لحوم ودواجن مذبوحة خارج المجازر على مستوى الجمهورية. 

وأوضحت أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، حيث تم تحرير 1210 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

وفي سياق منفصل، عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الارضى والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعا بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وقيادات وزارتي الزراعة والشباب والرياضة وذلك لبحث نشر فكر التوسع فى اقامة مشروعات صغيرة للشباب في القطاع الزراعى والحيواني والأنشطة المرتبطه به وتشجيعهم على العمل الحر للاسهام في حل مشكلة البطالة.

‏وقال القصير ان هناك فرص واعدة للشباب لعمل مشروع صغير في مجال الزراعة مثل مشروعات البتلو ومراكز تجميع الالبان والمناحل وتربية الدواجن والارانب ومنافذ تسويق منتجات الخضر والفاكهة والصوب الزراعية وغيرها من الأنشطة الزراعية والحيوانية.

‏وأضاف القصير انه يمكن للشباب الاستفادة من القروض بالفائدة الميسرة في اطار مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وسوف توفر لهم وزارة الزراعة الدعم الفني.

‏وأشار وزير الزراعة الي اهمية الاستفادة من التجارب الناجحة في مجال المشروعات الزراعية الصغيرة في كل محافظات الجمهورية من خلال جهاز مشروعات التنمية الشاملة وايضا التنمية الزراعية المستدامة وقطاع الانتاج الحيواني وايضا بروتوكولات التعاون مع وزارة التضامن وهيئة تنمية الصعيد ومؤسسة مصر الخير والتى تسهم في توفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة.

‏ومن جانبه أوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوزارة حريصة على فتح آفاق التعاون مع مختلف الجهات والمنظمات المعنية بتدريب وتشغيل الشباب وتأهيلهم لسوق العمل بالإضافة إلى فتح مجالات جديدة فى إطار المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال التى يتم تنفيذها فى ضوء رؤية وتوجيهات القيادة السياسية بتوفير شتي انواع الدعم والرعاية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لحوم دواجن الزراعة أسماك

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ ساعة و 13 دقيقة

الكشف عن خليفة زيدان في ريال مدريد

منذ ساعة و 6 دقيقة

أهالي قرية أحمد عطوان يكشفون مفاجأة عن الإخواني الهارب

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يحدد سعر ميسي في حال بيعه

منذ ساعتين و 38 دقيقة

إشبيلية يحسم التعاقد مع نجم برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الحكومة: لا مد لفترة التصالح في مخالفات البناء.. والإزالة نهاية الفترة

منذ حوالي 4 ساعات

تنبيهات جديدة من الأوقاف بشأن صلاة الجمعة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. برشلونة يطلب 90 مليونا و3 نجوم من السيتي مقابل ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتلقى عرضًا تركيًا للتعاقد مع نجم الفريق المُعار

منذ ساعة و 10 دقيقة

جوسيب بارتوميو يذل ميسي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

منذ حوالي 17 ساعة

3 عروض احتراف لنجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

فايلر يفاجئ إدارة الأهلي بطلب جديد قبل موقعة الوداد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رئيس برشلونة يغري ليونيل ميسي براتب خيالي للبقاء

منذ حوالي 4 ساعات

أمير توفيق يترأس وفدا أهلاويا لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي في مانشستر سيتي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

ضبط 500 كيلو كبدة وأسماك ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بثلاجة في الخانكة

ضبط صاحب ثلاجة للحوم لحيازته سلع لحوم وكبد ودواجن منتهية الصلاحية بقليوب

ضبط أكثر من 40 طن لحوم ودواجن واسماك غير صالحة للاستهلاك بـ 22 محافظة

الخدمات البيطرية: ضبط 143 طن منتجات غير صالحة في أبريل

الزراعة تكشف عن ضبط لحوم وأسماك فاسدة خلال 6 أشهر

"الزراعة": ضبط 1084 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة خلال 6 أشهر

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:49 ص

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

أمير توفيق يترأس وفدا أهلاويا لحسم صفقة الموسم

02:04 م

مفاجأة.. برشلونة يطلب 90 مليونا و3 نجوم من السيتي مقابل ميسي

03:01 م

تنبيهات جديدة من الأوقاف بشأن صلاة الجمعة

02:36 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

04:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب