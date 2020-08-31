تعرف على مميزات السيارات الكهربائية التي طرحتها وزارة الإنتاج الحربي

تستعد وزارة الإنتاج الحربي لطرح مجموعة من السيارات الكهربائية بالتعاون مع شركة e-motion الصينية، في الأسواق المصرية خلال الفترة المقبلة وسط حالة من الترقب من جانب المهتمين بالسيارات.





وفيما يلي ابرز المعلومات عن السيارات الكهربائية..





1- تشمل السيارات الكهربائية والتي أعلنت عنها وزارة الانتاج الحربي نموذجين يستوعب الأول 4 ركاب، وبها بابان وتكييف، وكاميرا خلفية، وطارة تعمل عن طريق التحكم الإلكتروني.





2- يبلغ طولها 2.70 متر، وعرضها 1.3 متر، وارتفاعها 1.5 متر، ويصل مدى الشحن الخاص بالسير إلى 100 كم.





3- النوع الثاني يستوعب 3 ركاب ويبلغ طولها 2.6 متر، وعرضها 1.3 متر، وارتفاعها 1.4 متر، ووزنها يبلغ 350 كيلو جراما، ومدى التحرك الخاص بها في كل شحنة 60 كيلو مترا، وأقصى سرعة 45 كيلو مترا.





4- السيارات التي تم الإعلان عنها مؤخرا مخصصة للنوادي والفنادق والقرى السياحية والكمباوندات.





5- من المتوقع ان ينافس سعر السيارة الكهربائية الأسعار المتداولة للسيارات المعروفة للمستهلك.





6- السيارة الكهربائية صديقة للبيئة ولا تحدث اي أضرار للبيئة كما أنها لا تحتاج الي الزيت أو فلاتر الهواء، ولا يوجد فيها ريداتير ولا تحتاج لعمرة أو ميكانيكي، وكل ما يتم بها من صيانة هو تغيير فيوزات الكهرباء.



