التعليم العالي: تخصيص 1000 فدان لكل جامعة مصرية.. و10 لكل خريج

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 05:36 م
اللقاء
اللقاء
أية حمروشي
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وقع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواءمحمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بروتوكول تعاون مع محافظة الوادي الجديد؛ لتعظيم العائد من إنتاج الفدان من خلال البحث العلمي للعلماء المصريين بكليات الزراعة والطب البيطري، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة المبنية على التنمية المستدامة، والمعرفة، والابتكار.

ويهدف البروتوكول إلى تخصيص بحق الانتفاع مساحة من الأراضي القابلة للاستصلاح والاستزراع لأي جامعة من جامعات مصر، وفقًا لرؤية محافظة الوادي الجديد ممثلة في (صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة).

وينص البروتوكول على تخصيص مساحة 1000 فدان أو أكثر بحق الانتفاع لكل جامعة مصرية لاستغلالها في البحث العلمي؛ لزيادة إنتاج الفدان من المحاصيل الاستراتيجية مع تخصيص بحق الانتفاع مساحة من 5 – 10 أفدنة لكل خريج، في إطار مبادرة قومية تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، ووفقًا لرغبات خريجي كل جامعة.

كما تلتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بموجب هذا البروتوكول، بتخصيص مساحة أو مساحات من الأراضي المخصصة للجامعات المصرية؛ لتكون بغرض الأبحاث العلمية، وزيادة إنتاجية الفدان من المحاصيل الاستراتيجية.

شهد توقيع البروتوكول د. أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات.

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فدان خريج جامعة التعليم العالي

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