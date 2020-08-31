الكشف عن خليفة زيدان في ريال مدريد

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 05:06 م
بوابة الفجر
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كشف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عن خليفته في تدريب الميرنجي، عقب انتهاء مسيرته في سانتياجو برنابيو. 



وقال موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، اليوم الأحد، فإن زيدان يرى أن راؤول جونزاليس، أسطورة ريال مدريد، والمدير الفني لفريق "كاستيا" هو المدرب الأنسب لقيادة الميرنجي مستقبلًا.

وأضاف التقرير أن خلافة راؤول له هو أمر يتمناه زيدان، حيث تزاملا لسنوات طويلة في الملاعب، كما أن زيزو لا يرى أنسب من راؤول لخلافته.

ويستعد ريال مدريد تحضيراته استعدادًا للموسم الجديد، خلال الساعات المقبلة، ويسعي للمحافظة علي لقبه تلذي حققه الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع برشلونة.

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