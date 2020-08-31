تحويلات مرورية لمدة 3 أيام لتطوير ميدان الفردوس بالعباسية

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 05:09 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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تقوم الإدارة العامة للمرور بإتخاذ إجراءاتها وذلك لتنفيذ أعمال ردم نفق الفردوس بمنطقة العباسية وتنفيذ الأعمال الخاصة بالكوبرى المستحدث بالمنطقة الأمر الذى يتطلب تنفيذ أعمال الغلق الكلى لنفق الفردوس ومسطح كوبرى الفردوس للقادم من مناطق العباسية تجاه مناطق أحمد سعيد مع الإستبقاء على حركة المرور بكوبرى الفردوس بالإتجاهين وإجراء تحويلات مرورية على مدار ثلاثة أيام إبتداء من الساعة 12،00 منتصف ليل اليوم الإثنين الموافق 31/8/2020.

وذلك تجاه كلٍ من شارع خلف حديقة الفردوس وشارع المساحة الجيولوجية وشارع المستشفى اليونانى فيسارًا تجاه مناطق أحمد سعيد.

وقد قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق التحويلة بالكامل ووضع فواصل متحركة مناسبة.

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ميدان الفردوس تحويلات مرورية القاهرة العباسية

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