في ذكري وفاته الـ14.. أرقام وبطولات من مسيرة الراحل محمد عبد الوهاب مع الأهلي

زي النهاردة منذ 14 عامًا وتحديدًا في 31 أغسطس لعام 2006 رحل عن عالمنا واحد من أفضل من شغلوا مركز الظهير الأيسر في مصر خلال العشرين عامًا الأخيرة، ألا وهو محمد عبد الوهاب نجم الأهلي ومنتخب مصر والذي توفي خلال مشاركته في تدريبات المارد الأحمر قبل أن يكمل عامه الرابع والعشرين من عمره.





محمد عبد الوهاب من مواليد 1 أكتوبر عام 1983، بدأ مسيرته الكروية ضمن صفوف مركز شباب سنورس بالفيوم، وعن طريق مدربيه ذهب إلى اختبارات البراعم بالزمالك واجتازها بنجاح واستمر في التدريب مع فرق الناشئين 4 أشهر، لكن والده رفض التوقيع على استمارات القيد بالزمالك، فانتقل لمركز شباب الألمونيوم ومنه إلى الفريق الأول.





اختاره حسن شحاتة، المدير الفني لمنتخب الشباب عام 2003، للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية للشباب في بوركينافاسو، وهي البطولة التي توج الفراعنة بلقبها بعدما تغلب في النهائي على كوت ديفوار 4/ 3، وشارك بعدها بكأس العالم في الإمارات.





انضم "عبد الوهاب" لصفوف النادي الظفرة الإماراتي لمدة 4 مواسم لكنه لم يشارك مع الفريق حيث تم إعارته لنادي إنبي، وتألق معه بشكل لافت للأنظار مما دفع ماركو تارديللي لضمه لمنتخب مصر الأول، وسجل هدفا في شباك السودان في تصفيات كأس العالم.





بعد تألقه مع انبي سارع النادي الأهلي لاستعارته لمدة موسمين من نادي الظفرة الإماراتي مع احقية الشراء في نهاية الإعارة، ورغم بدايته المتعثرة مع المارد الأحمر لكنه استطاع حجز مكان في تشكيلة الفريق بالموسم الثاني ودفع مسئولي القلعة الحمراء للتعاقد معه بشكل نهائي من النادي الإماراتي وقدم مستويات رائعة مع الفريق حتي وافته المنية عام 2006.





ماذا قدم محمد عبد الوهاب مع الأهلي؟





شارك محمد عبد الوهاب في 42 مباراة خلال مشواره مع النادي الأهلي (26 بالدوري الممتاز – 5 بكأس مصر – 10 بالبطولات الإفريقية – 1 بكأس العالم للأندية)، وسجل 6 أهداف مع الفريق وصنع أكثر من 4 أهداف لزملائه.





توج "عبد الوهاب" مع الأهلي بـ 7 بطولات (الدوري المصري "مرتين" – السوبر المصري "مرتين" – كأس مصر "مرة" – دوري أبطال أفريقيا "مرة" – السوبر الأفريقي "مرة").





كما حقق ثلاث بطولات مع المنتخبات، كأس أفريقيا للشباب 2003، وكأس العالم العسكرية 2005 وكان هداف البطولة برصيد 3 أهداف، وكأس أمم أفريقيا 2006.



