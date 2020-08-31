انطلاق اختبارات الموهوبين بقنا غدا وثلاث محطات لانتقاء اللاعبين

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 04:24 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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تنطلق في الثالثة من مساء غدا الثلاثاء، اختبارات الناشئين لبرنامج البحث عن الموهوبين، بمحافظة قنا، من سن 8 سنوات حتى 20 سنه.

يذكر ان المشرف العام على الاختبارات ربيع ياسين لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق والمدير الفني الحالي لمنتخب الشباب يعاونه حسين ياسر المحمدي.

وتضم اللجنة الفنية المشرفة على اختبارات الموهوبين بمحافظة قنا، كلا من:عماد حزين مشرف المحافظة، اشرف كمال، عاطف الشعيني، احمد حسن العجل، عبد النبي عبد الراضي، محمد رمضان، احمد سيد منطلب، حسين سرور.

وقال عاطف محمود المسؤل الاعلامي للجنة الاختبار بمحافظة قنا، إن الاختبارات سوف تقبل من سن 8 سنوات حتي 20 سنة، والتي تهدف الي انتقاء الموهوبين وإعدادهم بدنيا وفنيا، من خلال معايشات لأكبر الاندية المصرية والاوروبية.

وأضاف ان الاختبارات سوف تبدأ غدا الثلاثاء بملعب نادي طوبيا والتي تستمر لمدة ثلاث ايام، ثم الانتقال إلى ملعب قوص يوم السبت الموافق 5 سبتمبر، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، وتختتم اللجنة اختباراتها يوم الأربعاء 9 سبتمبر بملعب نادي العمال بقنا والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام على أن تنتهي الاختبارات يوم الجمعه الموافق 11 سبتمبر.

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