"القومي للمرأة" بالإسكندرية: ختام المرحلة الثانية من مبادرة "لأني رجل"

اختتمت اليوم فاعليات المرحلة الثانية من مبادرة "لأنى رجل"، التي ينفذها المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة خلال الفترة من 29 حتى 31 أغسطس 2020.





وصرحت الدكتورة "ماجدة الشاذلي" مقررة فرع المجلس بالإسكندرية أن بالحملة استمرت على مدار 3 ايام، وتضمنت لقاءات (فردية وجماعية)، قام بها فريق العمل من الشباب المتطوع المكون من (10) شباب، واستهدفت (1829) شاب ورجل و(344) سيدة و(417) طفل بإجمالي (2590) فرد وذلك بنادي الأتحاد السكندري ونادي اعضاء هيئة التدريس ومراكز شباب العمراوي والأنفوشي ومشيخة الأزهر الشريف لجنه الفتوى وجولات بأماكن تجمعات الشباب.



