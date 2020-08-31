"القومي للمرأة" بالإسكندرية: ختام المرحلة الثانية من مبادرة "لأني رجل"
الإثنين 31/أغسطس/2020 - 04:02 م
فيروز حسني
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اختتمت اليوم فاعليات المرحلة الثانية من مبادرة "لأنى رجل"، التي ينفذها المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة خلال الفترة من 29 حتى 31 أغسطس 2020.
وصرحت الدكتورة "ماجدة الشاذلي" مقررة فرع المجلس بالإسكندرية أن بالحملة استمرت على مدار 3 ايام، وتضمنت لقاءات (فردية وجماعية)، قام بها فريق العمل من الشباب المتطوع المكون من (10) شباب، واستهدفت (1829) شاب ورجل و(344) سيدة و(417) طفل بإجمالي (2590) فرد وذلك بنادي الأتحاد السكندري ونادي اعضاء هيئة التدريس ومراكز شباب العمراوي والأنفوشي ومشيخة الأزهر الشريف لجنه الفتوى وجولات بأماكن تجمعات الشباب.
يذكر أن حملة 'لأني رجل" تهدف إلى نشر الوعي بين الرجال والشباب بأهمية تمكين المرأة من خلال عدد من الرسائل الأساسية التي تتضمن دعم الرجل للمرأة في العمل، التعليم، ممارسة الرياضة، المشاركة فى الأعمال المنزلية، والتعامل معها فى العمل والدراسة باحترام، المشاركة فى تربية الأولاد، مناهضة العنف ضد المرأة، وحمايتهن من التحرش وختان الإناث والزواج المبكر،و لاقت رسائل الحملة استحسان المستهدفين.
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