فيروس كورونا يغلق حقلا نفطيا في ليبيا

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 03:55 م
ليبيا
ليبيا
وكالات
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أعلنت شركة "أكاكوس" للعمليات النفطيةـ أنها بصدد إخلاء حقل الشرارة النفطي، وإيقاف العمليات به بالكامل بعد اكتشاف إصابة بفيروس كورونا المستجد لأحد الموظفين الأجانب في الحقل، وفقًا لمسؤول ليبي.

 

وجاءت إصابة الموظف، بسبب مخالطته عناصر حرس المنشآت النفطية الذين تجاهلوا الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

 

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، مصطفى صنع الله، إن الأمر سيترتب عليه توقف إمدادات الوقود لمحطة كهرباء أوباري الغازية، وتابع: "لم نعد نملك أية سلطة تمكننا من تطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا".

 

وأضاف في بيان نشره على "فيسبوك"، أن تكرار مثل هذه الحوادث يعرض حياة موظفين القطاع للخطر، ويجعل من أداء عملهم مهمة شبه مستحيلة.

 

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، أعربت عن استيائها الشديد إزاء استمرار عسكرة الحقول التابعة لها.

 

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الأحد، 465 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 13423 مصابا حتى الآن.

 

ووفقًا للسلطات الصحية الليبية، وصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 12 ألفًا و958 حالة، لا يزال 11 ألفًا و394 حالة منها نشطًا، فيما بلغ عدد المتعافين ألفًا و333 حالة، والوفيات 231 حالة.

 

 وفي وقت سابق، رصد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، حالات إصابة بمرض "ريكتسيا" البكتيري في مدينة ترهونة بجنوب شرق العاصمة طرابلس.


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ليبيا فيروس كورونا حقل نفطي

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