عاجل.. رئيس برشلونة يغري ليونيل ميسي براتب خيالي للبقاء

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 02:22 م
ميسي
ميسي
الفجر الرياضي
Advertisements

يعرض جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة على خورخي ميسي والد النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي ووكيله أعماله خلال الجلسة المنتظرة بينهما راتبًا خرافيًا من أجل إقناع البرغوث بالبقاء في قلعة كامب نو.

 

ويجتمع رئيس برشلونة بوالد ليونيل ميسي بعد غد والذي طلب تفعيل بند الرحيل مجاناً نهاية الموسم حين تؤكد إدارة البارسا أن مدة تفعيل البند انتهت فى 10 يونيو الماضي.

 

وكشفت شبكة "ESPN" العالمية عن أن رئيس برشلونة سيعرض على ميسي التجديد لموسمين حتى يونيو 2023 مقابل 100 مليون يورو سنوياً.

 

وشددت الصحيفة أنه على الرغم من تقديم هذا العرض، إلا أن إدارة برشلونة لا تشعر بالتفاؤل من قبول هذا العرض.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نادي برشلونة ميسي ليونيل ميسي خورخي ميسي برشلونة

أخبار تهمك

عاجل.. رئيس برشلونة يغري ليونيل ميسي براتب خيالي للبقاء

منذ 40 دقيقة

عاجل.. الحكومة: لا مد لفترة التصالح في مخالفات البناء.. والإزالة نهاية الفترة

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل- الأشعة تُثبت إصابة نجم الأهلي بمزق في العضلة الأمامية

منذ حوالي 4 ساعات

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة لطلاب علمي رياضة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

السبب الحقيقي وراء رحيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

منذ حوالي 14 ساعة

بتصريح صادم.. فيدال يرد على أنباء رحيله عن برشلونة

منذ ساعة و نصف

تصريح عاجل من مجلس الوزراء بشأن الطالب "بائع الفريسكا" (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

برشلونة يستخدم ورقة أومتيتي للتعاقد مع المهاجم الجديد

منذ ساعتين

الهيئة الاقتصادية تكشف توجيه السيسي الذي أسعد العاملين (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

رسميا.. نيمار يحسم مستقبله في باريس سان جيرمان

منذ أقل من نصف ساعة

ميسي في مانشستر سيتي

منذ حوالي 3 ساعات

أهالي قرية أحمد عطوان يكشفون مفاجأة عن الإخواني الهارب

منذ حوالي 6 ساعات

أمير توفيق يترأس وفدا أهلاويا لحسم صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

تشكيل برشلونة بعد رحيل ميسي

منذ أقل من نصف ساعة

فايلر يفاجئ إدارة الأهلي بطلب جديد قبل موقعة الوداد

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

عاجل.. برشلونة يتخذ أولى خطواته للحفاظ على ميسي

برشلونة يسعى لضم ميسي مدى الحياة

عاجل.. برشلونة يكشف عن موعد رحيل ميسي

اعتزال البرغوث.. برشلونة يلاعب ميسي بعقد مفتوح للرحيل

شرط ميسي الوحيد لتجديد عقده مع برشلونة

اجتماع ثلاثي في برشلونة لإقناع ميسي بالبقاء

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:04 م

أمير توفيق يترأس وفدا أهلاويا لحسم صفقة الموسم

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

12:49 ص

عاجل.. الحكومة: لا مد لفترة التصالح في مخالفات البناء.. والإزالة نهاية الفترة

01:45 م

عاجل.. رئيس برشلونة يغري ليونيل ميسي براتب خيالي للبقاء

02:22 م

فايلر يفاجئ إدارة الأهلي بطلب جديد قبل موقعة الوداد

01:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب