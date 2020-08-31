ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في روسيا بنسبة 400%

كشف وزير العمل الروسي أنطون كوتياكوف اليوم عن أن عدد العاطلين عن العمل في روسيا ارتفع بنحو 400% خلال الأشهر الستة الماضية.









ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عنه القول إن هناك حاليا نحو 6ر3 مليون عاطل عن العمل رسميا في روسيا مقابل نحو 727 ألفا في مارس. وتعاني روسيا من تباطؤ اقتصادي فاقمته جائحة فيروس كورونا.









وتسببت إجراءات الحجر الصحي التي تم فرضها في العديد من المدن الروسية الكبرى وتباطؤ التجارة العالمية في تداعيات كبيرة على اقتصاد البلاد.









وبحسب "الألمانية" فقدت العملة الروسية الروبل نحو 15% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي منذ مارس، حيث يصل سعر الدولار حاليا إلى 74 روبل.