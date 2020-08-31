خرائط Google تبدأ في طرح ميزة "عرض إشارات المرور" على نطاق أوسع

بدأت خرائط Google في عرض إشارات المرور، في وقت سابق من هذا الصيف، لبعض المستخدمين لتجربة هذه الميزة ، والأن أخيرًا يتم طرحهم على نطاق واسع وفقًا لـ AndroidPolice.





يبدو أن شركة جوجل - Google قد طرحت الميزة لمجموعة واسعة من المستخدمين، إن لم يكن جميعهم، حيث تظهر رموز إشارات المرور الآن على خرائط Google، ولا يلزم تشغيل الوظيفة يدويًا ولا تتطلب منك تنشيط طبقات حركة المرور.





ولا يبدو أن هناك تطورًا منذ طرح الإصدار التجريبي ، حيث تبدو الرموز كما هي وتتكيف تلقائيًا مع حجم الخريطة، ويظهر كلاهما عند تصفح الخريطة أو التنقل، مما يمنحك مؤشرًا مفيدًا عن سبب تباطؤ حركة المرور أمامك.



