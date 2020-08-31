روسيا تطرد 3 دبلوماسيين من سفارة سلوفاكيا

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 02:06 م
الخارجية الروسية
الخارجية الروسية
وكالات
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استدعت وزارة الخارجية الروسية، السفير السلوفاكي بموسكو بيتر بريبوتن إلى الوزارة اليوم، لإبلاغه بقرار طرد ثلاثة دبلوماسيين سلوفاك من موسكو.

 

وأصدرت وزارة الخارجية الروسية، بيانًا قالت فيه: "في 31 أغسطس، تم استدعاء سفير سلوفاكيا لدى روسيا إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث تم تقديم له احتجاج شديد على الطرد الذي لا أساس له لثلاثة موظفين دبلوماسيين من السفارة الروسية في سلوفاكيا في وقت سابق من أغسطس".

 

وأضافت الخارجية الروسية: "نعتبر خطوة براتيسلافا غير ودية وتتعارض مع الروح التقليدية للتعزيز البناء للعلاقات بين بلدينا".

 

وتابعت: "تم إبلاغ السفير، أن الجانب الروسي، ووفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، قرر طرد ثلاثة موظفين دبلوماسيين من سفارة سلوفاكيا في موسكو من الأراضي الروسية".

 

وقد أعلنت وزارة الخارجية السلوفاكية، في 10 أغسطس، طرد ثلاثة دبلوماسيين روس من براتيسلافا للاشتباه في قيامهم بالتجسس.

 

وكان رئيس الوزراء السلوفاكي إيغور ماتوفيتش، قال إن القرار مرتبط بمقتل المواطن الجورجي زليمخان خانغوشفيلي العام الماضي في برلين.

 

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سفارة سلوفاكيا روسيا 3 دبلوماسيين

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