الإسكان تكشف توجيه السيسي بشأن مشروعات الوزارة (فيديو)

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 01:10 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة أن يستلم المواطن الوحدة السكنية مكتملة المرافق، معلقا: "الرئيس قاال مفيش مواطن يستلم وحدة سكنية دون توفر الخدمات".

وأشار "خطاب"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أنه تم تغيير الفكرة السائدة عن الإسكان الاجتماعي، حيث حدثت طفرة في الإسكان الاجتماعي، والمواطنين يقبلون على الحجز به، معقبا: "التسليم على المفتاح".

وفي سياق متصل قال الدكتور سيد اسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، إن مخالفات البناء او التعدي على الأراضي الزراعية أثر على كل مشروعات الصرف ومياه الشرب، خاصة أن هذه المشروعات أعدت لخدمة عدد معين من المساكن، ولكن مخالفات بنائية أو بناء غير مخطط أدى لإنشاء مشاريع بتكاليف كبيرة، خاصة أن المباني متناثرة.

وتابع "اسماعيل"، خلال تصريحات صحفية، أن نسبة التصالح على المخالفات ما زالت متواضعة جدًا، لأن المخالفات كانت متفاقمة لإعداد كبيرة جدًا خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن المخالفات أدت لعدم انتهاء الكثير من مشاريع البنية التحتية. 

ولفت إلى أن المباني والأبراج المخالفة تؤدي إلى الضغط على شبكة مياه الشرب والصرف الصحي، وهذا يقلل من الطاقة الاستيعابية للمدن.

اقرأ أيضًا: 

وعقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الدوري، بحضور مسئولي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وقيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمحافظتي (القليوبية – الإسماعيلية)، ومدن (العبور - بدر - العاشر من رمضان).

وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة المتابعة الحثيثة والدورية لجميع مراحل التنفيذ، من أجل الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الأعمال بأعلى جودة، حتى يتم تسليم تلك الوحدات لمستحقيها.

وشدد الوزير على ضرورة الاهتمام بأعمال اللاند سكيب، وتنسيق الموقع العام، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، من أجل توفير مجتمعات حضارية تليق بالمواطن المصري، كما ناقش مع قيادات الوزارة والصندوق، تطوير آليات إدارة مشروع الإسكان الاجتماعي، وأساليب الطرح والتنفيذ للإسراع بمعدلات تنفيذ الوحدات السكنية بهذا المشروع القومي الهام، الذى يوفر وحدات سكنية حضارية لشريحة الشباب ومحدودي الدخل.


كما شدد وزير الإسكان، على عدم التهاون مع شركات المقاولات المتقاعسة عن التنفيذ، وعدم التهاون في جودة تنفيذ التشطيبات، وسحب الأعمال من الشركات المتقاعسة، وإسنادها لشركات أخرى جادة، من أجل الإسراع بإنهاء المشروع، وتسليم الوحدات لمستحقيها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الاراضى الزراعيه الإسكان الاجتماعي أخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

منذ حوالي 13 ساعة

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة لطلاب علمي رياضة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

فيدال يفتح النار على إدارة برشلونة

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يستخدم ورقة أومتيتي للتعاقد مع المهاجم الجديد

منذ نصف ساعة

أهالي قرية أحمد عطوان يكشفون مفاجأة عن الإخواني الهارب

منذ حوالي 5 ساعات

مانشستر يونايتد يُنهي الإتفاق مع هدف برشلونة

منذ ساعتين

ميسي في مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي السابق: هذا اللاعب يستطيع تعويض أحمد فتحي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

رئيس الزمالك يعلن حسم 5 صفقات

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح عاجل من مجلس الوزراء بشأن الطالب "بائع الفريسكا" (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

السبب الحقيقي وراء رحيل ميسي عن برشلونة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

رحيل ميسي يتسبب في خسارة برشلونة لصفقة السفاح

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل- الأشعة تُثبت إصابة نجم الأهلي بمزق في العضلة الأمامية

منذ ساعتين

أومتيتي يضحك على برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

الهيئة الاقتصادية تكشف توجيه السيسي الذي أسعد العاملين (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

كلوب: كريستيانو رونالدو أفضل من ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير الإسكان يوجه باستبعاد الشركات المتقاعسة عن أداء عملها

وحدات جديدة لمحدودي الدخل.. بشرى سارة من وزارة الإسكان (فيديو)

وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات "الإسكان الاجتماعى"

"الجزار" يتابع موقف تنفيذ وحدات "الإسكان الاجتماعى"

وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات "الإسكان الاجتماعي" بعدد من المحافظات والمدن الجديدة

الإسكان: الإقبال على وحدات الاجتماعي يعكس رضا المواطنين عنها (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:49 ص

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

ميسي في مانشستر سيتي

11:50 ص

برشلونة يستخدم ورقة أومتيتي للتعاقد مع المهاجم الجديد

01:01 م

أهالي قرية أحمد عطوان يكشفون مفاجأة عن الإخواني الهارب

08:52 ص

السبب الحقيقي وراء رحيل ميسي عن برشلونة

11:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب