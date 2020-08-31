الطالع الفلكي الإثنين 31/8/2020..تَوظِيف الجَاذِبِيّة!

*القمر فى الرّبع الثّانى، القمر فى الدّلو ، ويدخل الحُوت فى الحادية عشرة و34 دقيقة ظهر غدٍ الثّلاثَاء بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجدى ، ويدخل الدّلو فى الثانية عشرة و18 دقيقة مُنتصف الليلة بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 22 أغسطس - 23 سبتمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 16 أغسطس - 16 سبتمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الطّرفَة من 24 أغسطس - 5 سبتمبر.





اليوم 25 مِسْرى قبطى ، 31 آب رُومى ، 12 مُحرَّم ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -بؤولّك دَا ملاك فِصُورِةْ إنسان،حتجوّزه يعنى حتجوّزه. (ميرفت أمين من فيلم الأنثى والذئاب-1975)





*القمر فى الدّلو "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى الدّلو يعنى

الخيال اللازم لإنتاج الأفلام السينمائيّة أو اللوحات الزيتية أو الألحان المُوسيقيّة أو حتى إبتكار عطر جديد ، كل ماسبق غير ملموس لأن الدّلو هوائى ، مع ذلك فزحل كوكب القوانين يحكم الجدى والدّلو يُجبرك على التقيّد بقوانين النوتة المُوسيقية ، قوانين الألوان وقياسات تمثالك المنحوت وقوانين نِسَبْ الزيوت اللازمة لإنتاج عطرك،بدون قوانين زحل تُصبح مُوسيقاك نشاز ورسمتك مُجرّد شخبطة ، لذلك كانت مولودة بُرج الدّلوهى الأكثر إسعاداً لزوج يُعانى من توتّر نفسى أو عُقد دفينة فبإكانها بنظرة عين غيرملموسة مداواة توتّر عصبى أو تهدئة مشاعر فوضويّة تعصف فى اللاوعى لديه وترويضها وإعادة ثقته بنفسه دون حاجة لطبيب نفسى كنموذج نبيلة عبيد بفيلم درب الرّهبة ،كما أنها الأكثرإستعداداً لإسعاد زوج مُتقدّم بالعمر.





الجاذبيّة/الكاريزما المغناطيسيّة وهى الهالة الأثيريّة الغير مرئيّة حول أجسادنا تنشط وترتفع بحلول القمر فى الدّلو برج المغناطيسيّة الغامضة وهذا مفيد لترتفع فرصتك لتعثرعلى عروسك/عريسك ، حل مشاكلك العاطفيّة الزوجيّة والتى أساسها المشاعر والأحاسيس الفوضويّة غير الملموسة لكنها تؤرّق منامك وهذه الساعات مُنَاسِبَة لكمش تلك العواطف والهواجس وتسليط الضوء عليها مع الزوجة لتفنيدها وإيجاد حل لها بمشيئة الله تَعَالى ، مع التنبيه بعدم إعطاء غريب مهما كان جذّاباً معلومات عن نفسك من أول لقاء.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: لاتُفصِحْ عن مركزك المالى خاصّةً أمام صيّادى الثروات ، أعداء النجاح والحسودين ، الفن والرّياضة مواد حواريّة مُناسبة بعيداً عن أسرارك.





برج الثور: تتكلم كتير تغلط كتير، تتكلم قليل تغلط قليل، معادلة بسيطة لكن مردودها كبير.





برج الجوزاء: تَحَاشَ الوقوع فى مُناقشات تنقلب لمنازعات على أشياء أو مواضيع تافهة ،مُعظم النّار من مُستَصغَر الشّرر.





برج السّرطان: طاقة اللون الوردى تعنى أداء واجباتك الزوجيّة إن كنت متزوّجاً ، أو سهرة لطيفة أمام فيلم من الزّمن الجميل إن كنت عازباً ، بمشيئة الله تَعَالى.





برج الأسد: الحَدَسْ أوالشّعور بالقلق من شخص أو مشروع دون سبب واضح يجعل من الضرورى التوقف عن الإستمرار فيه حتى إشعارٍ آخر، أوالتخلى عنه.





برج العذراء: مُساعدة أو مُساندة من إمرأة ذات مقام مُحترم وحيثيّة فى المجتمع ، رُبّما كانت المُساعدة المُقدّمة على جبهة الأسرة فلا تستخف بمساعدة الإناث..





برج الميزان: لا تحجب معلومة عن موظف أو لقمة عن جائع أو فرحة عن طفل صغير ، ما قد تعتبره مصروفاً تافهاً قد يكون ثروة لغيرك.





برج العقرب: عليك البحث عن وظيفة إضافيّة لزيادة دخلك ولو قروش قليلة ، وتلك القروش قد تزداد بعد فترة بمشيئة الله تَعَالى ، إسْعَ يا عبد.

برج القوس: تركيزك على جودة العمل بإتقان الكيف وليس الكمّ أفضل طريقة لمضاعفة مكاسبك فى العمل ، لهذا يُعطون ثمناً كبيراً لسُمعة المحل.





برج الجدى: إبتعد عن الطرق المُختصرة فى الأداء حتى لاتفسد عملك، قد يكون العمل الرّوتينى المُعتاد طويل ومُمِلّ لكنّه بمشيئة الله تَعَالى مأمون العواقب.





برج الدّلو: النّظام والرّوتين مُفيدان لتفحص التوافه الصغيرة الماكرة حتى لاتسمع العبارة المُستفزّة ، القانون لايحمى المغفلين.





برج الحوت: لاتسمح للعاطفة أن تكون فوق العقل والمنطق ، العاطفة تعنى الحب أو الغضب وكلاهما يشوّش التفكير المنطقى.



