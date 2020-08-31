فيدال يفتح النار على إدارة برشلونة

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 11:32 ص
فيدال
فيدال
الفجر الرياضي
Advertisements

فتح التشيلي آرتورو فيدال لاعب برشلونة الإسباني النار على إدارة فريقه لرغبتها في التخلص من بعض اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية على سبيل الصفقات التبادلية.

 

وقال آرتورو فيدال في تصريحات صحفية لـ"ديفنسا سنترال": "هذا الأمر معقد فلم أتفهم مطلقا وضع أسماء اللاعبين بجانب كلمة تبادل.. فهذا الأمر قبيح للغاية".

 

وأضاف: "إذا كان هناك لاعب يرغب في الرحيل أو يريد النادي بيعه فعليك أن تبحث له عن فريق ينضم إليه، لكن مبادلة لاعب بآخر هذا يعد جنونًا لأن الجميع يستحقون الاحترام".

 

وأشار إلى أن ليونيل ميسي الأفضل في العالم لكنه بحاجة إلى المساعدة، وإلى لاعبين يقدمون الإضافة للفريق ويأتون بنتائج.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نادي برشلونة ميسي فيدال برشلونة الدوري الاسباني ادارة برشلونة اخبار برشلونة اليوم

أخبار تهمك

رئيس الزمالك يعلن حسم 5 صفقات

منذ ساعتين و 26 دقيقة

مانشستر يونايتد يُنهي الإتفاق مع هدف برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

السبب الحقيقي وراء رحيل ميسي عن برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل- الأشعة تُثبت إصابة نجم الأهلي بمزق في العضلة الأمامية

منذ أقل من نصف ساعة

غياب 13 لاعبا عن برشلونة

منذ ساعة و 9 دقيقة

تصريح عاجل من مجلس الوزراء بشأن الطالب "بائع الفريسكا" (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

نجم الأهلي السابق: هذا اللاعب يستطيع تعويض أحمد فتحي

منذ نصف ساعة

كلوب: كريستيانو رونالدو أفضل من ميسي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

فيدال يفتح النار على إدارة برشلونة

منذ ثلث ساعة

القصة الكاملة بشأن اعتداء سيدة على ضابط في المحكمة

منذ ساعة و 27 دقيقة

تفاصيل عقد نجم برشلونة مع إنتر ميلان

منذ أقل من ساعتين

أومتيتي يضحك على برشلونة

منذ أقل من ساعتين

سواريز ورونالدو يقودان هجوم يوفنتوس بأمر برشلونة

منذ أقل من ساعتين

الهيئة الاقتصادية تكشف توجيه السيسي الذي أسعد العاملين (فيديو)

منذ ساعتين

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

منذ حوالي 11 ساعة

أهالي قرية أحمد عطوان يكشفون مفاجأة عن الإخواني الهارب

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

فيدال يفتح النار على ريال مدريد

برشلونة يحسم مصير أرتورو فيدال

أخبار برشلونة اليوم: صدمة للبرسا قبل موقعة دورتموند وتحديد 3 مراكز لتدعيم الفريق وخيانة في برشلونة بسبب عدو ميسي

فيدال يشكو برشلونة

عاجل.. برشلونة يتهم وكيل فيدال بسبب أزمته الأخيرة

كيكي سيتين يفتح النار على نجوم برشلونة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:49 ص

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

السبب الحقيقي وراء رحيل ميسي عن برشلونة

11:02 ص

أهالي قرية أحمد عطوان يكشفون مفاجأة عن الإخواني الهارب

08:52 ص

الهيئة الاقتصادية تكشف توجيه السيسي الذي أسعد العاملين (فيديو)

09:54 ص

أومتيتي يضحك على برشلونة

10:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب