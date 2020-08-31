راغب علامة يعلق على زيارة ماكرون لفيروز

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 11:18 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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أعرب الفنان راغب علامة، عن سعادته بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الفنانة اللبنانية فيروز.


وكتب راغب علامة تغريدة عبر حسابه الشخص قائلا ": شكرا للرئيس الفرنسي الشاب والمحترم @emmanuelmacron ..


وأضاف" الذي قرر أن يزور السيدة فيروز صوت الملائكة على أرضنا خطوة في منتهى الرقي والأخلاق ورسالة إلى سياسيي السرقة والنهب والإجرام بأنها هي من تمثل لبنان الحقيقي Flag of Lebanon لا صناديق التزوير والطائفية والتسلّط والتآمر والشياطين".

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