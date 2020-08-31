القواعد والموعد.. كل ما تريد معرفته عن تقليل الاغتراب

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بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة، بدأت عمليات البحث على تقليل اغتراب الطلاب للانتقال من جامعة لآخرى وفق قواعد معينة، لتسهيل مرحلة التعليم الجامعي على هؤلاء الطلاب.



وفي الساعات الأخيرة، أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج القبول بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2020، والتي انطلقت السبت 22 أغسطس وانتهت في 27 أغسطس الماضي بحد أدنى 97.60 للشعبة العلمية علوم، وحد أدنى 94.4% للشعبة العلمية هندسة، وحد أدنى 79.9 للشعبة الأدبية.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن تقليل الاغتراب لمساعدة طلاب الثانوية العامة:



- بدء تحويلات تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات للعام الجامعي الجديد 2020 – 2021، سيكون بعد انتهاء تنسيق المرحلة الثانية الأسبوع المقبل.



- مرحلة تقليل الاغتراب من المقرر انطلاقها خلال 72 ساعة عقب الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، لمرحلتي التنسيق الأولى والثانية.



- وفقا لقررات المجلس الأعلى للجامعات مرحلة تقليل الاغتراب ستكون في ضوء النسبة المقررة بـ10% من الأعداد المقررة للكليات وفي ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات.



- يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية (أ)، بالتقدم للتحويل إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط، بشرط حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها ( انتظام انتساب )، استيفاء باقي قواعد القبول بالكلية مثل النجاح في اختبارات القدرات إن وجدت، وكذلك أن يكون مجموعه مستوفى للحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.



- يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج منطقته الجغرافية (أ) بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط، وبغض النظر عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها، وفي حالة وجود أكثر من كلية مناظرة في النطاق الجغرافي (أ) يسمح للطالب الذي رشح لكلية ما خارج النطاق الجغرافي (أ) بالتحويل للكلية المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل في منطقته الجغرافية (أ).



- في حالة ترشيح الطالب إلى كلية ما (انتظام) ويرغب في التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب فيكون التحويلة متاح إذا كان الطالب حاصل على مجموع درجات يفوق أعلى مجموع درجات قبلته الكلية التي يرغب في التحويل إليها طبقًا لنظام الانتساب الموجه فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفقًا لنظام الانتظام، وإذا كان الطالب حاصل على مجموع درجات يساوي أو أقل من أعلى مجموع درجات قبلته الكلية التي يرغب في التحويل إليها طبقًا لنظام الانتساب الموجه فيتم قيده حال الموافقة على تحويله.



- في حالة ترشيح الطالب إلى كلية ما (انتساب موجه) ويرغب في التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب فيكون التحويل في هذه الحالة وفقًا لنظام (الانتساب الموجه) فقط ولا يجوز قيده وفقًا لنظام الانتظام.