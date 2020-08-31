نجاح ١٠٠٪.. محافظ البحيرة يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة نتيجة امتحانات الدور الثانى لمرحلة التعليم الأساسي للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح ١٠٠٪.





وقال الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا للدور الثانى بلغ ١٦٤ طالب وطالبة حضر منهم ٦٨ طالب وطالبة ونجح منهم ٦٨ بنسبة نجاح ١٠٠٪.





كما اعتمد محافظ البحيرة، نتيجة امتحانات الإعدادية المهنية للدور الثانى حيث تقدم للإمتحان ١٣٧ طالب وطالبة حضر منهم ١٠٠ ونجح ١٠٠ بنسبة ١٠٠٪.





آخر مستجدات فيروس كورونا بمصر





أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الأحد، خروج 818 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 72120 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 230 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 23 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 98727 حالة من ضمنهم 72120 حالة تم شفاؤها، و5399 حالة وفاة.



