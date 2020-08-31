حازم إمام يشيد بروح لاعبي الزمالك أمام إنبي.. ويوجه رسالة إلى زيزو

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 10:17 ص
حازم إمام
حازم إمام
رقية صلاح
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أشاد حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، بأداء وروح لاعبي القلعة البيضاء في مباراتهم أمس أمام إنبي.


ونجح الزمالك في الفوز واقتناص الثلاث نقاط من إنبي بنتيجة هدف مقابل لاشئ سجله مدافع الفريق محمود الونش. 


وقال إمام عبر قناة "أون تايم سبورتس":" ثلاث نقاط في غاية الأهمية لنادي الزمالك لأن التعادل كان سيضع كارتيرون في مكان أخر من الانتقادات وخاصة ا?نك تعرضت للخسارة من المقاولون العرب في اللقاء الماضي".


وأضاف لاعب الزمالك السابق:" أعجبت في الشوط التاني بروح اللاعبين، رغم أنه يوجد لاعبين بعيدة عن مستواها، والتغيرات كانت متأخرة بعض الشي، الزمالك كان جيد على الصعيد الهجومي في الشوط الأول لكن الفرص كانت معدومة".


وأتم تصريحاته:" أحمد عيد بدأ يأخذ الفرص وأدي مباراة من أفضل مبارياته مع الفريق، وأنصح أحمد زيزو أن يجلس مع نفسه قليلاً وأوباما أيضاً،  ولكن في النهاية حصدت على الثلاث نقاط".

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