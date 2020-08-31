طقس اليوم.. مرتفع الحرارة والرطوبة 85% (فيديو)

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 10:10 ص
هدى عبدالرازق
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استعرض برنامج صباح الخير يا مصر، عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، حالة الطقس اليوم الاثنين.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة، ويشهد اليوم الاثنين، طقسًا مائلًا للحرارة ورطبًا على القاهرة والوجه البحري ورياحًا معتدلة، وأن تشهد السواحل الشمالية طقسًا معتدلًا ورياحًا معتدلة، وأن يكون الطقس حارًا على جنوب سيناء.

ومن المتوقع أن تصل معدلات الرطوبة، 85%، وأن يكون الطقس حارًا جدًا على شمال الصعيد، وجنوب الصعيد سيشهد طقسًا شديد الحرارة ورياحًا معتدلة قد تنشط أحيانا، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية.

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود طقس لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وطقس معتدل على جنوب الصعيد.

وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 37 والصغرى 25
الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 26
مرسى مطروح العظمى 30 والصغرى 22
بورسعيد العظمى 32 والصغرى 26
دمياط العظمى 32 والصغرى 26
الإسماعيلية العظمى 38 والصغرى 22
السويس العظمى 37 والصغرى 24
العريش العظمى 34 والصغرى 23
طابا العظمى 36 والصغرى 25
سانت كاترين العظمى 35 والصغرى 20 
شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 28
الغردقة العظمى 39 والصغرى 29
الفيوم العظمى 37 والصغرى 24
بني سويف العظمى 38 والصغرى 24
المنيا العظمى 39 والصغرى 24
أسيوط العظمى 39 والصغرى 24

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الإثنين الموافق 31 أغسطس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الإثنين نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، طقس حار على القاهرة والوجه البحري، وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.

- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الإثنين ليلًا

- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس لطيف على شمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية

- شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

الوصف الفني لخرائط الطقس

- تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وكانت نصحت هيئة الأرصاد الجوية، بزيادة معدلات شرب المياه والسوائل خلال ساعات النهار، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، وعدم التواجد في أماكن سيئة التهوية والمنافذ المغلقة.

وناشدت المواطنين بعدم الوقوف في الأماكن المزدحمة قدر الإمكان حفاظا على الجميع، خاصةً الأطفال ومرضى ضيق التنفس وكبار السن، مع ارتداء غطاء واقٍ للرأس "كاب أو شمسية" خلال ساعات النهار.

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