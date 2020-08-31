



متوفرة رسميا رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2020 الدور الأول برقم الجلوس صناعي وزراعي وتجاري





تشهد محركات البحث تزايد حول نتيجة الدبلومات الفنية 2020 من قبل الطلاب والطالبات على بوابة التعليم الفني الإلكتروني، ويعتبر هذا الوقت من الأوقات التي يترقب فيها الطلاب اعتماد النتيجة والتي قام طلبة وطالبات الدبلوم قد أدوا الامتحانات التحريرية، خلال الفترة بين يوم 25 /7/2020 وظلت حتى 13/8/2020 في جميع الأقسام العلمية، في كافة المدارس الموجودة بمحافظات مصر المختلفة





تظهر نتيجة الدبلومات في مختلف الأقسام تخصص صناعي وتجاري وزراعي وفندقي خمس سنوات وثلاث سنوات ظهر اليوم الأحد رسميا بالتزامن مع قيام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بإعتماد نتائج امتحانات الدبلومات الفنية وإعلان أسماء الأوائل ونسب النجاح في كافة التخصصات، بعد أن كان ومن المقرر أن يتم اعتمادها في مطلع شهر سبتمبر.





رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2020 الدور الأول

يصبح بمقدور كل الطلاب بمختلف التخصصات في مدارس الثانوية الفنية الإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس والاسم عند اعتمادها عن طريق بوابة التعليم الفني، كما أشار الدكتور محمد مجاهد بأن أوراق الإجابات انتهت من التصحيح كاملا، بينما يجري وضع اللمسات الأخيرة واختيار الأوائل على كل قسم في هذه المرحلة.





خطوات الإطلاع على نتيجة الدبلومات الفنية 2020 تكمن في أنه على الطالب الإنضمام إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم للتعرف على نتيجة العام الدراسي 2019/2020 ثم على الطالب أن يقوم بإدخال كافة البيانات الخاصة به وهو الاسم، ورقم الجلوس ثم يتأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها، أيضًا الضغط على أيقونة الاستعلام أو كلمة عرض النتيجة، وأخيراً سوف سيحصل الطالب على جميع الدرجات المتعلقة به.



