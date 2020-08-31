بعد الفوز على إنبي.. موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري





استطاع نادي الزمالك أن يفوز على نظيره نادي إنبي بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد ٣٠ أغسطس ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.





وبهذه النتيجة وصل رصيد نادي الزمالك إلى 45 نقطة ليتواجد في المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز بينما يقف رصيد نادي إنبي عند 30 نقطة ليتواجد في المركز السابع.





ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي بيراميدز يوم الخميس المقبل 3 أغسطس ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.



