وزير الاتصالات: التحول إلى دولة رقمية أصبح أمرًا حتميًا (فيديو)

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 07:46 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، إنهم مستمرون في تدريب الشباب وإعداد كوادر مؤهلة لـ مصر الرقمية، مؤكدًا أن التحول إلى دولة رقمية أصبح أمرًا حتميًا.

وأضاف "طلعت"، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مشروع ربط قواعد البيانات الحكومية بدأ عام 2016.

وأشار إلى أن مكاتب البريد تشارك في تقديم الخدمات المميكنة للمواطن، متابعًا: "تدريب 100 ألف شاب خلال 3 أشهر ضمن مبادرة "مستقبلنا الرقمي"".

ومن جهة أخرى، كانت قد كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن نسبة أفراد الأسر المصرية التي تستخدم الإنترنت في إرسال معلومات ورسائل عبر البريد الإلكتروني بلغت نحو 93.9%.

وبلغت نسبة الذين يستخدمون الإنترنت في الاتصال بالآخرين من خلال شبكات التواصل الاجتماعي مثل Facebook وTwitter نحو 90.8% يليها الحصول على معلومات عن الصحة والخدمات الصحية 31% اما نسبة الذين يستخدمونه في الحصول على معلومات عن السلع والخدمات 38.1%، في حين بلغت نسبة من يستخدمون الانترنت في الحصول على معلومات من جهات حكومية من خلال المواقع 31.1%.

وكان تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد كشف عن وصول حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول إلى 96.42 مليون في نهاية مارس 2020، مقارنة بنحو 96.03 مليون في نهاية فبراير 2020 و93.42 مليون بنهاية مارس 2019.

وأوضح التقرير أن عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول وصل إلى نحو 42.30 مليون في نهاية يناير 2020، مقارنة بنحو 39 مليونا بنهاية ديسمبر 2019 و34.13 بنهاية يناير 2019.

وفي عام 2019، بلغت مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إجمالي الناتج المحلي المصري 93.4 مليار جنيه مصري (ما يقرب من 4% من إجمالي الناتج المحلي) بزيادة قدرها 14.3 نقطة مئوية مقارنة بعام 2018.

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