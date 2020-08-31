عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد
الإثنين 31/أغسطس/2020 - 12:49 ص
علاء خليف
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كشف رمضان صبحي نجم هيدرسفيلد تاون الإنجليزي عن آخر المستجدات بخصوص انتقاله لنادي بيراميدز بداية من الموسم المقبل، وحقيقة مفاوضات الزمالك لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.
وقال رمضان صبحي في تصريحات خاصة لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية "صدي البلد" أنه لن يعود إلي إنجلترا وأبلغ إدارة نادي هيدرسفيلد تاون بعدم عودته للفريق والإنتظام في التدريبات وبقائه في مصر خلال الفترة القادمة حتي حسم انتقاله لنادي بيراميدز.
وأكد هاني حتحوت أن رمضان صبحي لا يزال موجود في مصر حاليًا وينتظر حسم الصفقة بشكل رسمي بين هيدرسفيلد وبيراميدز خاصة بعد اتفاقه على كافة بنود التعاقد مع النادي السماوي.
وأوضح رمضان في تصريحاته لبرنامج "الماتش" أن صفقة انتقاله لنادي بيراميدز محسومة و أنه واثق تمامًا في توصل نادي بيراميدز إلي اتفاق نهائي مع هيدرسفيلد بشأن انتقاله للنادي السماوي بداية من الموسم المقبل.
أما عن مفاوضات الزمالك لضمه قال: " الزمالك لم يفاوضني ولا أفكر في ارتداء الفانلة البيضاء وصفقة انتقالي لبيراميدز منتهية".
وكان رمضان صبحي رفض الاستمرار مع النادي الأهلي بعد انتهاء إعارته بنهاية الموسم الحالي، وأبلغ إدارة القلعة الحمراء برغبته في الرحيل عن النادي والإنضمام لنادي بيراميدز بداية من الموسم المقبل.
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